YouTube заблокировал канал Полины Гагариной после санкций ЕС

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«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», - указали в сообщении.

В конце июня Евросоюз внес ряд российских артистов в санкционные списки. Среди них оказалось и имя Полины Гагариной. Певицу обвинили в том, что она принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав РФ.

Совет ЕС убежден, что Гагарина получала за выступления в поддержку российской армии значительные доходы.

Певец Shaman также сообщил, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала его канал. Исполнитель объяснил причину блокировки цитатой из своей песни: «Я - русский».