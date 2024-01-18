YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Читайте нас в:

При попытке перейти на «БесогонTV» на YouTube приходит уведомление о том, что страница недоступна.

«Этот аккаунт заблокировали за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», - указали в сообщении, опубликованном на удаленном канале Михалкова.

В одноименной программе «Бесогон», которая выходит на телеканале «Спас», Никита Михалков освещает политические события, происходящие в России и других странах.

В июле 2023 года видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина, за которым следили 300 тысяч подписчиков, писал RT.

А Савеловский суд Москвы не стал блокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за видеоролика с нецензурной лексикой.