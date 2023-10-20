«Явно не тот, кто мне нужен». Петросяну позвонили мошенники

Читайте нас в:

По словам знаменитости, недавно ему поступил звонок от неизвестного мужчины. На том конце провода представились сотрудником банковской службы безопасности и заявили об ошибке договора, якобы заключенного хозяином номера.

«Я его оборвал и сказал: „Вы явно не тот, кто мне нужен. Давайте закончим разговор“. „Но-но-но, - ответил голос с грозной интонацией - попрошу вежливо разговаривать с сотрудником банка“», - рассказал Петросян.

Юморист отметил, что указал звонящему на «не московскую» речь. Мужчина на том конце проводе заявил комику, что «звонит из ПИДмосковья». После этого юморист положил трубку.

Ранее Евгений Петросян заявил, что искусство должно сочетаться с менталитетом. По его словам, в современной музыке нет того, что было в старых песнях.

*Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена