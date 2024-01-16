Янковский сыграет тюремного палача в новом сериале

Певица Таисия Повалий планирует купить собственный дом. Недвижимость стоимостью 45 миллионов рублей она присмотрела в Подмосковье, сообщила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я привыкла всю жизнь жить на земле. И для меня трава, земля, лес, цветы - это моя отдушина, моя жизнь. Поэтому, конечно, на 13 этаже сидя, я мечтаю, заглядывая в интернет, и так себя утешаю, что скоро ты поедешь в какой-нибудь домик», - рассказала звезда.

Повалий 17 лет выступает для зрителей в России. Все это время певица вместе с мужем снимает трехкомнатную квартиру в Москве. Каждый месяц она отдает за аренду почти 150 тысяч рублей.

Несколько лет назад в столицу переехала 80-летняя мать артистки, поэтому Повалий стала искать частный дом. В течении 2023 год они смотрели варианты в Подмосковье, однако найти коттедж, который отвечал бы всем запросам, получилось только сейчас.

Приблизительная стоимость коттеджа с мебелью составляет 45 миллионов рублей. Повалий решила оформить ипотеку. Она надеется, что ее гастрольный график в ближайшие годы не изменится, и тогда она сможет досрочно погасить кредит.

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