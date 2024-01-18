Янковский решил «уколоть» раскритиковавшего актеров Кологривого

«Кино - это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», - сказал он.

После слов Янковского в зале раздались аплодисменты. Затем актер отметил, что ему повезло сниматься у режиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало».

«Там была очень высокая культура съемки, к которой нам всем надо по возможности и таланту идти», - добавил артист.

В начале января Никита Кологривый раскритиковал работу актеров «Слова пацана» , отметив, что не стал смотреть сериал из-за своих коллег. По словам артиста, ему легко было играть роль Кащея, ведь он вырос в таких местах в отличие от Ивана Янковского.

Накануне телеканал НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана». Как заявили в пресс-службе канала, телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова запланирована на весну.