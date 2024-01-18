18 января 2024, 22:29

Янковский решил «уколоть» раскритиковавшего актеров Кологривого

РИА «Новости»
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Актер Филипп Янковский упомянул Никиту Кологривого, который выступал с критикой в адрес коллег, на премьере фильма «Прелесть» в кинотеатре «Художественный». Янковского процитировало издание Woman.ru.

«Кино - это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», - сказал он.

После слов Янковского в зале раздались аплодисменты. Затем актер отметил, что ему повезло сниматься у режиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало».

«Там была очень высокая культура съемки, к которой нам всем надо по возможности и таланту идти», - добавил артист.

В начале января Никита Кологривый раскритиковал работу актеров «Слова пацана» , отметив, что не стал смотреть сериал из-за своих коллег. По словам артиста, ему легко было играть роль Кащея, ведь он вырос в таких местах в отличие от Ивана Янковского.

Накануне телеканал НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана». Как заявили в пресс-службе канала, телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова запланирована на весну.

Сериалы Кино Фильмы Актеры
18 января 2024, 22:38
Умер актер из «Интердевочки» Торстен Валунд
РИА «Новости»
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Шведский актер Торстен Валунд, известный в России по фильму «Интердевочка», умер в 85 лет. Об этом сообщило Sveriges Radio.

По данным журналистов, Валунд ушел из жизни 16 января. Причина его смерти не называлась.

Карл Торстен Валунд родился в 1938 году под Стокгольмом. Первый его дебют в кино состоялся в середине 1950-х годов.

За свою карьеру актер успел сняться в более чем 90 кинолентах и сериалах. Среди них: «Расмус, Понтус и Токер», «Кровавые дорожки», «Малютка Чорвен, Боцман и Мозес», «Ищейка» и «Комиссар Мартин Бек».

Российский зритель узнал актера по роли Гюнвальда в фильме «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского. В «Интердевочке» швед сыграл вместе с Еленой Яковлевой, Ингеборгой Дапкунайте, Любовью Полищук, Ириной Розановой и другими артистами.

Также артист работал на озвучке и дубляже. Валунд был шведским голосом профессора Дамблдора в «Гарри Поттере».

Кино Фильмы Актеры
18 января 2024, 21:36
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
РИА «Новости»
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Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к каналу режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Он насчитывал около 1,6 миллиона подписчиков.

При попытке перейти на «БесогонTV» на YouTube приходит уведомление о том, что страница недоступна.

«Этот аккаунт заблокировали за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», - указали в сообщении, опубликованном на удаленном канале Михалкова.

В одноименной программе «Бесогон», которая выходит на телеканале «Спас», Никита Михалков освещает политические события, происходящие в России и других странах.

В июле 2023 года видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина, за которым следили 300 тысяч подписчиков, писал RT.

А Савеловский суд Москвы не стал блокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за видеоролика с нецензурной лексикой.

Интернет Россия YouTube Никита Михалков
18 января 2024, 14:48
Комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево
РИА «Новости»
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Шоумена Александра Гудкова заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

«Александр Гудков вернулся в Россию», - указали в материале.

Работавшего в команде шоу «Вечерний Ургант» артиста заметили в Шереметьево. Он шел в коричневом худи и черных штанах, в руках держал пуховик, а на голову надел кепку. Его успели снять на видео, когда Гудков разговаривал с кем-то по телефону.

Судя по информации из открытых источников, комик периодически появляется в России. В конце декабря он снялся в шоу российский модели Марии Миногаровой «Позавчерашние новости». Видео вышло на YouTube-канале три недели назад. Предположительно, съемки проходили в Москве.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что Гудков прилетел в Россию из Армении. Официально подтверждения информации нет.

На своей странице в Instagram* он сделал репост видео в Stories со спектакля «Потерянное зеркальце», где сыграл роль «антракта». Судя по расписанию семейного мюзикла, следующие представления состоятся 18 и 19 января в Тбилиси. Примет ли участие в этих спектаклях Гудков, неизвестно.

В прошлом году комика призвали признать иноагентом. С этой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Спектакль Аэропорт Шереметьево
18 января 2024, 13:25
Блогера Косенко начали разыскивать судебные приставы
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Судебные приставы начали разыскивать блогера Сергея Косенко, сообщил Mash. По информации Telegram-канала, с него хотят взыскать долг за земельный участок под БЦ в центре столицы, который он арендовал у департамента городского имущества.

Источник Mash уточнил, что московские власти сдали блогеру на временное пользование участок площадью 7220 «квадратов» на Ленинградском проспекте.

Однако, по данным собеседника канала, с 27 апреля по 9 августа 2021 года Косенко не заплатил 28 682 рубля. Тогда ДГИ обратился в суд, который поставил, что он обязан выплатить эту сумму.

Постановление Косенко проигнорировал. Из-за чего приставам передали исполнительный лист в отношении блогера. Теперь они ищут имущество и банковские счета Косенко, чтобы вернуть то, что он должен по закону, заключил источник.

«360» обратился за комментарием к адвокату блогера Сергею Жорину. Но юрист заявил, что не знает ничего по поводу опубликованной Mash информации.

Суд Блогеры

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