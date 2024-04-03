Яковлева рассказала, каким при жизни был Андрей Миронов

«При своей огромной популярности и востребованности он не был „звездой“ в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, не уверен в себе, рефлексировал периодически», - заявила она.

Артистка поделилась воспоминанием о разговоре с Мироновым во время общей поездки на спектакль. В тот день он поинтересовался у женщины, можно ли назвать его артистом ее поколения. Она ответила положительно, однако это не устроило актера. Он признался, что хочет соответствовать этому поколению.

«Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда», - рассказала Яковлева.

Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал, что Миронов мучился от тяжелого недуга при жизни. Он подчеркнул, что мужчина выходил на сцену, преодолевая сильные боли.