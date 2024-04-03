03 апреля 2024, 05:04

Яковлева рассказала, каким при жизни был Андрей Миронов

РИА «Новости»
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Актер Андрей Миронов был скромным и неуверенным в себе человеком. Об этом заявила народная артистка России Алена Яковлева в беседе с News.ru.

«При своей огромной популярности и востребованности он не был „звездой“ в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, не уверен в себе, рефлексировал периодически», - заявила она.

Артистка поделилась воспоминанием о разговоре с Мироновым во время общей поездки на спектакль. В тот день он поинтересовался у женщины, можно ли назвать его артистом ее поколения. Она ответила положительно, однако это не устроило актера. Он признался, что хочет соответствовать этому поколению.

«Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда», - рассказала Яковлева.

Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал, что Миронов мучился от тяжелого недуга при жизни. Он подчеркнул, что мужчина выходил на сцену, преодолевая сильные боли.

Россия Спектакль Театры Актеры
03 апреля 2024, 04:32
Звезде «Солдатов» диагностировали психическое расстройство
Freepik
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Актеру Юрию Шибанову, известному по сериалу «Солдаты», диагностировали биполярное расстройство (БАР). Об этом он признался в телепрограмме «Малахов».

По словам артиста, сначала врачи решили, что у него шизофрения, но потом точнее определили диагноз. В тот период мужчина страдал от прогрессирующего пародонтоза. В состоянии «психоза» взял кредит на сумму более двух миллионов рублей, но вместо лечения зубов потратил деньги на помощь близким и возвращение долгов.

«Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», - объяснил Шибанов.

Он отметил, что проходит лечение. Лекарства стабилизируют его поведение. После выздоровления артист хочет вернуться в шоу-бизнес и попробовать себя в роли режиссера.

Ранее у 64-летнего актера Андрея Балякина, известного по ролям в сериалах «След» и «Глухарь», обнаружили опухоль легких. По мнению медиков, это могут быть последствия пневмонии.

Болезни Врачи Актеры
03 апреля 2024, 02:36
«Самозабвенно и от всей души». Валерия призналась в шумных ссорах с Пригожиным
РИА «Новости»
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Певица Валерия рассказала об особенностях семейной жизни с продюсером Иосифом Пригожиным. Об этом она поведала в интервью журналу «7 дней».

Валерия призналась, что ей бывает сложно уживаться с супругом. И если дело доходит до ссоры, то она получается весьма шумной.

«Делаем это самозабвенно и от всей души», - отметила певица.

При этом Валерия считает Иосифа лучшим на свете и не представляет жизни без него. Певица подчеркнула, что в их семейной жизни царит полная гармония, а с мужем ей комфортно и на работе, и в путешествиях. Валерия проникновенно поздравила мужа с днем рождения.

«Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», - обратилась Валерия к супругу.

Пригожин ранее объяснил , почему они с певицей Валерией не уехали из России. На вопрос журналистов продюсер рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.

Песни Музыка Иосиф Пригожин
03 апреля 2024, 02:26
Собчак раскритиковали за яркий макияж и фотошоп
Global Look Press
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Журналистка Ксения Собчак предстала перед камерами в облегающем бежевом боди с драпировкой и коричневых кожаных брюках. Фото в соцсети телеведущая подписала словами о принятии себя и своей внешности.

На фото 42-летняя Собчак с ярким макияжем глаз и блеском на губах. На руках журналистки - массивный браслет и несколько колец.

«Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами», - подписала фотографию теледива.

Собчак отметила, что любые негативные комментарии не имеют к ней никакого отношения. Пользователи не преминули высмеять заявление телеведущей, им показалось, что Собчак использует слишком много макияжа и фотошопа, чтобы принимать себя.

В начале марта Собчак заявила, что хочет отдохнуть от журналистики.

Фото Ксения Собчак Журналистика Соцсети
02 апреля 2024, 19:31
Балерина Волочкова разругалась с дочерью из-за недвижимости
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Анастасия Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Балерина в YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что просьба наследницы вызвала у нее стресс.

«Я ей сказала: „Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости - это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были - 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне - обращайся к нему“», - поделилась Волочкова.

Балерина напомнила дочери, что эту квартиру подарил ей Сулейман Керимов.

«И если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна!» - сказала она.

Танцовщица посетовала, что больше всего ей причиняет боль тот факт, что дочка вспоминает о ней, когда желает получить деньги, недвижимость или иную помощь.

«А просто так вы не можете позвонить и сказать: „Мам, как ты себя чувствуешь?“ Я была в стрессе», - рассказала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова получила предложение о замужестве от шоумена Егора Иващенко. Вместо кольца он подарил балерине серьги за 600 тысяч рублей.

Недвижимость Анастасия Волочкова Шоу-бизнес

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