13 декабря 2024, 11:51

«Я знаю, какой это стресс». Грачева объяснила, зачем пожаловалась на Олега Майами в СК

Global Look Press
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Блогер Олег Майами своим призывом разводиться настраивает россиян на разрыв семей, а не на их создание. Об этом заявила 360.ru правозащитница Светлана Грачева. Ранее она обратилась в СК и прокуратуру с требованием проверить высказывание шоумена на предмет дискредитации семейных ценностей.

«Иск я не подавала. Я обратилась к главе Следственного комитета, чтобы проверили его высказывание <…>. Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в год семьи - тем более. То есть он призывает 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведенными», - объяснила активистка.

Она напомнила, что закон о пропаганде чайлдфри вступил в силу уже в прошлом месяце, поэтому СК вполне может расценить слова Майами как его нарушение.

«Если ты призываешь женщин разводиться, то, соответственно, о каких детях может идти речь? То есть он не за создание, а за разрыв семьи», - подчеркнула Грачева.

По ее словам, блогеру следует дать следующий комментарий и пояснить, что он имел в виду. Правозащитница призналась, что тоже разводилась, но тогда ее жизни угрожала опасность из-за домашнего насилия.

«Я сама была в разводе, я знаю, какой это стресс», - добавила она.

Ранее Майами спросили о том, какой у него девиз на 2025 год. Блогер посоветовал фанатам разводиться , если у них есть сомнения.

Блогеры Олег Майами Чайлдфри
13 декабря 2024, 09:29
Олега Майами призвали наказать за призыв разводиться в Год семьи
Global Look Press
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Шоумен, блогер Олег Майами может стать первым россиянином, которого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все началось с того, что журналистка на одном из интервью спросила у артиста, какой у него девиз на 2025 год. Блогер призвал фанатов разводится.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», - заявил шоумен.

Этот совет сильно возмутил активистов. Правозащитница Светлана Грачева заявила, что популярный человек, чье мнение важно для большого числа людей, не должен публично призывать к разводам. Активистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Майами.

Ранее поклонники поющей телеведущей Ольги Бузовой заподозрили, что у нее роман с Олегом Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте он страстно поцеловал ее. Кроме того, певицу недавно заметили в одном из свадебных салонов.

Фанаты Блогеры Интервью Олег Майами Артисты
12 декабря 2024, 14:16
Шуфутинский купил отдельную квартиру для своих наград. Без сейфа, но с роялем
Global Look Press
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Народный артист России, певец Михаил Шуфутинский приобрел квартиру в Москве специально для своих наград. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Там нет сейфа. Там большой концертный рояль, на котором стоят награды», - рассказал артист.

Он рассказал, что эта однушка в столице. Кроме того, Шуфутинский подчеркнул, что там есть достаточно места для новых наград и призов. Артист не скрывает, что наличие такого необычного жилья помогает ему поддерживать чувство собственного достоинства.

Ранее Шуфутинский признался, что иногда во время выступлений он может отвлечься и забыть слова песни. Однако артист заверил, что не устает от плотного концертного графика, его утомляют только перелеты. По словам музыканта, работа для него в радость, но возраст дает о себе знать.

Награды Квартиры
12 декабря 2024, 09:52
«Ее уход — огромная потеря». Незадолго до смерти Максимова перестала выходить на сцену
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В последнее время народная артистка РСФСР Раиса Максимова не выходила на сцену. Однако ее связь с театром оставалась неразрывной, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

«Ее уход - огромная потеря для мхатовцев», - отметили коллеги.

Максимова умерла на 96-м году жизни вечером 11 декабря. Несколько раз к артистке приезжала скорая помощь, но врачам не удалось ее спасти. У актрисы были проблемы с сердцем. Дата и место прощания пока неизвестны.

Свой творческий путь Максимова начала в родном Саратове в 1946 году. Будучи ещё совсем юной девушкой без специального образования, она присоединилась к вспомогательному составу Театра драмы имени Карла Маркса.

Её талант был настолько очевиден, что вскоре она получила приглашение на главные роли в Саратовский ТЮЗ. Олег Табаков часто вспоминал, как школьником ходил в этот театр, чтобы увидеть игру Максимовой.

В 1952 году Раису без экзаменов приняли в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского. В 1956 году Максимова была единственной девушкой с курса, которую пригласили в труппу Московского Художественного академического театра.

Первым опытом работы в кино для Максимовой стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот». Зрители могли видеть ее в таких фильмах, как «Моя судьба», «Послушай, не идет ли дождь…» и сериале «Закон и порядок».

Кино Театры
11 декабря 2024, 20:50
Шнуров по суду выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты
РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров проиграл суд и вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Речь идет о выступлениях в „Лужниках“ и „Газпром Арене“, которые были запланированы на осень 2023 года. Но в итоге не состоялись. При этом авансы на тот момент были уже у певца», - сообщили авторы канала.

По информации Mash, певец не хотел возвращать авансы за несостоявшиеся концерты, поэтому организаторы подали иск. Московский суд сначала вынес решение в пользу Шнурова. Но арбитражный суд поддержал иск организаторов против музыканта. Исполнитель вернул потерпевшей стороне авансы и проценты.

В начале ноября вышел совместный альбом лидера «Ленинграда» и Инстасамки. Проект назвали «Бумеры и зумеры», в него вошли шесть композиций.

Рубль Суд Концерты Сергей Шнуров

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