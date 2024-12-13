«Я знаю, какой это стресс». Грачева объяснила, зачем пожаловалась на Олега Майами в СК

«Иск я не подавала. Я обратилась к главе Следственного комитета, чтобы проверили его высказывание <…>. Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в год семьи - тем более. То есть он призывает 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведенными», - объяснила активистка.

Она напомнила, что закон о пропаганде чайлдфри вступил в силу уже в прошлом месяце, поэтому СК вполне может расценить слова Майами как его нарушение.

«Если ты призываешь женщин разводиться, то, соответственно, о каких детях может идти речь? То есть он не за создание, а за разрыв семьи», - подчеркнула Грачева.

По ее словам, блогеру следует дать следующий комментарий и пояснить, что он имел в виду. Правозащитница призналась, что тоже разводилась, но тогда ее жизни угрожала опасность из-за домашнего насилия.

«Я сама была в разводе, я знаю, какой это стресс», - добавила она.

Ранее Майами спросили о том, какой у него девиз на 2025 год. Блогер посоветовал фанатам разводиться , если у них есть сомнения.