«Я жертва». Гагарина рассказала о суде из-за песни Цоя

Певица Полина Гагарина рассказала о суде со своей коллегой Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». Во время интервью для телеканала « Москва24 » артистка назвала себя жертвой обстоятельств, которую попытались выставить крайней.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной. Она обвинила певицу в копировании исполнения кавер-версии известного хита. Процесс затянулся до 2022 года, однако в итоге ей отказали в удовлетворении иска.

«На меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая. Это не моя песня, это хит Виктора Цоя. Меня пригласили ее спеть, чему я несказанно рада», - заявила Гагарина.

По ее словам, даже родственники легенды русского рока одобрили новую версию песни.

Ранее на экраны вышел сериал «Красные линии» , в котором Гагарина сыграла одну из ролей. Однако некоторые из зрителей не оценили актерские способности артистки.