02 июля 2024, 12:12

«Я выиграю схватку». Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы

Global Look Press
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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы после операции. Он опубликовал для поклонников аудиосообщение в своем Telegram-канале.

По его словам, он продолжает восстановление несмотря на сильные боли. Кушанашвили добавил, что, даже находясь в больнице, следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу.

«При той боли, которую я испытываю, и при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю, к изумлению профессоров даже Бостонского университета я следил за драмой, превратившейся потом в триумф [футболиста Криштиану] Роналду», - сообщил он.

Журналист сравнил себя со спортсменом, заявив, что игрок не опускает руки и до конца остается верен своей профессии.

«Таков и я. Я выиграю схватку у этой болезни и вернусь. Люблю. Аминь», - заключил шоумен.

Кроме того, он поблагодарил своих друзей, в том числе продюсеров Антона Шестака и Виктора Ладненко, за то, что они помогли ему и не бросили в трудную минуту.

В четверг, 20 июня, Кушанашвили положили в больницу в Красногорске. Врачи провели ему экстренную операцию. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Спортсмены Больницы Болезни Врачи Футбол Криштиану Роналду Отар Кушанашвили Португалия
02 июля 2024, 12:40
«Голос очень слабенький». Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена
Global Look Press
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Друг и коллега Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал о здоровье шоумена. В беседе с 360.ru он заявил, что пока журналист очень слаб.

Полупанов сообщил, что планировал навестить товарища сегодня, но из-за состояния шоумена встречу придется перенести на следующую неделю.

«Пока он не готов. Ему ставят капельницы для чистки организма, но сейчас уже все меньше, колют антибиотики. Он в основном спит. Голос у него очень слабенький», - поделился он.

По его словам, Кушанашвили требуется еще как минимум две операции, одна из которых - удаление злокачественной опухоли из кишечника. Ее проведут в другой клинике.

Кушанашвили положили в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Медики экстренно прооперировали его. За несколько дней до этого шоумен жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Сегодня журналист вышел на связь из больницы. Он рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу и сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду.

Больницы Отар Кушанашвили
02 июля 2024, 09:28
Роза Сябитова рассказала о серьезной болезни
РИА «Новости»
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Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова начала терять слух. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По словам Сябитовой, в последнее время ей приходится тщательно сделать за здоровьем. Работа ведущей на телевидении привела к серьезному заболеванию.

«Недавно слух стала терять - сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Пошла к врачу, он прописал мне лекарства», - сказала она.

Сябитова отметила, что вылечить эту болезнь уже невозможно. Однако есть препараты, которые помогут сохранить слух.

Также у ведущей развился хронический варикоз. Как рассказала «сваха», восемь лет на съемках «Давай поженимся!» она находится в компрессионных чулках. Из-за сидячей работы у Сябитовой страдает спина. Она берет с собой на съемки ортопедические подушки, на которых лежит, когда едет из своего загородного дома до Останкино.

Сябитова прокомментировала развод российской певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. По мнению «свахи», у артистки просто закончилось «женское терпение».

Первый канал Болезни Работа Телевидение
02 июля 2024, 03:43
Ширвиндта наградили кинопремией «Ника» посмертно
РИА «Новости»
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Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком - Александр Ширвиндт», - сказал актер Леонид Ярмольник при объявлении лауреата специального приза.

Артист получил широкую популярность благодаря своим ролям в кино, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и другие.

Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. Урну с прахом народного артиста России похоронили на Новодевичьем кладбище.

После смерти Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры внутри труппы Театра сатиры возникли разногласия. Споры произошли после решения отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.

Награды Театры Актеры
02 июля 2024, 02:18
Тимати предложили пройти ДНК-тест на отцовство после скандала с Решетовой
РИА «Новости»
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Разборки в семействе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова затронули и рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати. Пользователи Сети на фоне слухов об Анастасии Решетовой предложили музыканту пройти ДНК-тест, ведь у них с моделью общий сын, сообщил Пятый канал.

В конце весны стало известно о разводе Алсу и Абрамова. Сначала артистка не называла причины расставания, но позже появилась информация, что виной всему измена мужа с Решетовой.

После этого в Сети модель стали называть разлучницей, а музыканту посоветовали сделать ДНК-тест и выяснить, точно ли он биологический отец для Ратмира. Кроме того, юзеры вспомнили, что мать рэпера была против его отношений с моделью.

Один из пользователей посоветовал семье музыканта держать мальчика подальше от матери и этой грязи, так как он потом не отмоется. Другой комментатор признал, что мать рэпера была права, недолюбливая Решетову.

«Бабушка Симона, почему Тимати на ДНК-тест не намекнете? Сноха каким жуликом оказалась. ''Кормилица-хулиганка'' могла кем-то попутно еще эксплуатироваться», - написал еще один пользователь.

Ранее Алсу не стала церемониться, охарактеризовав модель как «девушку с низким социальным статусом». Позже для особо непонятливых певица пояснила, что имела в виду низкую социальную ответственность.

Рэпер Тимати Алсу Скандалы Отношения

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