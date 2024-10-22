22 октября 2024, 15:16

«Я выдержу, у меня дети». Певица Анна Седокова — о грядущем разводе

РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прокомментировала развод с баскетболистом Янисом Тиммой, слухи о котором появились накануне. В социальных сетях звезда призналась, что находится в упадке, но продолжит работать над созданием новой музыки.

«Я так устала от всего этого. Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу. У меня дети. У меня есть я. Я все решу. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно», - написала звезда.

Седокова рассказала, что 25 числа у нее запланирован большой концерт, к которому она продолжит готовиться и порадует фанатов.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Церемония состоялась в узком семейном кругу на элитной вилле в Подмосковье. Позднее Седокова призналась, что не хотела сообщать никому о новом браке, который стал для артистки третьим.

У нее есть трое детей от разных партнеров. В 2004 году Седокова родила дочь от футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году, будучи в отношениях с бизнесменом Максимом Чернявским, - еще одну. С предпринимателем Артемом Комаровым у Седоковой родился сын в 2017 году, однако они не оформляли отношения официально.

Отношения Брак Анна Седокова
22 октября 2024, 05:56
Дочь Заворотнюк показала, как ее сестра встретила день рождения без мамы
РИА «Новости»
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с дня рождения младшей сестры, отметившей шестилетие. Фото и видео девушка выложила в своих соцсетях.

«На день рождения одного очень важного человечка. Будь самой счастливой!» - подписала она публикацию.

Анна сделала селфи с подарком - большой мягкой игрушкой и букетом роз, которые преподнесла сестре.

На видеозаписи девочка сидела за столом в розовом платье и лакомилась праздничным тортом, украшенным зайцем, который держал в лапках воздушные шары из шоколада. Анна не показала лицо ребенка, сняв сестру со спины.

В конце лета старшая дочь актрисы призналась, что смогла пережить смерть матери благодаря семье. До этого она рассказывала, что в первый месяц после смерти матери родственники пытались справиться с горем, поддерживали друг друга. По ее словам, они «прошли через ад» , она бы никому такого не пожелала.

В июле мать покойной Заворотнюк покинула Москву , вернувшись в село Перевоз в Нижегородской области вместе с внучкой.

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев начал этим летом судиться с застройщиком из-за столичной квартиры, доставшейся ему в наследство от супруги.

Дети Семья Соцсети Видео Анастасия Заворотнюк
21 октября 2024, 18:23
У артистки Алены Яковлевой заподозрили аппендицит
РИА «Новости»
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Народную артистку России Алену Яковлеву экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. В беседе с агентством новостей «Москва» 63-летняя актриса сообщила, что не смогла посетить запланированную творческую встречу в Театре имени Вахтангова из-за состояния здоровья.

По словам Яковлевой, ее увезли на скорой помощи сразу после завершения спектакля. В НИИ имени Склифосовского врачи допустили, что у артистки аппендицит. Если диагноз подтвердится, то Яковлевой может потребоваться операция в течение ближайших трех-четырех дней.

Актриса высоко оценила работу медицинского персонала, подчеркнув, что за ее состоянием следят квалифицированные специалисты, а диагностика в больнице на высоком уровне.

Ранее бывшего участника группы Little Big и лидера рок-группы Jane Air Антона Лиссова выписали из Мариинской больницы в Петербурге. До этого он жаловался на боли в области сердца. По словам артиста, инфаркт у него исключили.

Врачи Актеры Москва
21 октября 2024, 12:14
Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова подала заявление на развод со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Судя по данным портала судов общей юрисдикции Москвы, документы поступили 16 октября. 

Дату разбирательства еще не назначили.

Седокова и Тимма познакомились в 2019 году, когда баскетболист играл за подмосковные «Химки». В 2020 году пара связала себя брачными узами.

Для Анны Седоковой развод станет третьим. С первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, она была вместе с 2004 по 2006 год. Затем певица вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского в 2011 году, но их брак также завершился разводом через два года.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) сообщил о разводе с Е леной Мартыновой. Он подтвердил эту новость, опубликовав свидетельство о расторжении брака на своей странице в Telegram.

Громкие разводы Анна Седокова
21 октября 2024, 09:45
Милохин решил не помогать «бомжующей» из-за хейтеров семье приемного отца
РИА «Новости»
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Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев вместе с семьей вынужден жить в гостиницах и арендованных квартирах из-за того, что неизвестные попытались поджечь их дом и оставили записку с угрозами. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу SHOT.

Дмитрий не обращается за финансовой помощью к своему приемному сыну, поскольку не хочет отвлекать его от подготовки к предстоящему поединку в Дубае.

Семья испытывает серьезные трудности с продажей дома в Анапе. Цену на недвижимость площадью 300 квадратов пришлось снизить с 15 до 11,9 миллиона рублей из-за полного отсутствия покупателей.

В сентябре дом Тюленевых пытались поджечь хейтеры Милохина, бросив на участок коктейль Молотова. После этого семья нашла на месте происшествия записку, авторы которой грозились отправить тиктокера на СВО, а его «семейку - в ад».

Поджоги Семья

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