«Я вообще в Новом Уренгое». Трофим опроверг сообщения о ДТП в Новой Москве
Певец Сергей Трофимов опроверг сообщения о том, что попал в ДТП в Новой Москве. О том, что данные об аварии не соответствуют действительности, артист рассказал в беседе с «360».
«Я попал? Нет, я никуда не попадал, я вообще в Новом Уренгое», - кратко сказал Трофим.
Ранее о том, что певец попал в ДТП в Новой Москве, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, артист был за рулем своего автомобиля Genesis, а авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Позже сообщение обновили, уточнив, что в аварию попала машина, принадлежащая певцу. В результате никто не пострадал.