«Я в ярости». Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации
Телеведущий Отар Кушанашвили, сообщения о госпитализации которого появились в воскресенье вечером, вышел на связь. Он попросил не распространять слухи о его здоровье. Шоумен опубликовал видео в своем Telegram-канале.
«В данный момент сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Вы [утомитесь] раньше, чем я заболею. <…> Я в ярости. Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» - сказал он Также Кушанашвили пообещал «похоронить всех», кто, по его словам, распространяет грязные слухи.
Телеведущий почувствовал недомогание вечером 12 ноября в одном из ресторанов Москвы. Врачи госпитализировали его с подозрением на сердечный приступ.
Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили эту информацию. Кушанашвили отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.
Продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Позже он сообщил , что состояние телеведущего стабилизировалось.