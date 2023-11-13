13 ноября 2023, 02:38

«Я в ярости». Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации

Википедия
Читайте нас в: Google Новости

Телеведущий Отар Кушанашвили, сообщения о госпитализации которого появились в воскресенье вечером, вышел на связь. Он попросил не распространять слухи о его здоровье. Шоумен опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«В данный момент сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Вы [утомитесь] раньше, чем я заболею. <…> Я в ярости. Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» - сказал он Также Кушанашвили пообещал «похоронить всех», кто, по его словам, распространяет грязные слухи.

Телеведущий почувствовал недомогание вечером 12 ноября в одном из ресторанов Москвы. Врачи госпитализировали его с подозрением на сердечный приступ.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили эту информацию. Кушанашвили отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Позже он сообщил , что состояние телеведущего стабилизировалось.

Телевидение
13 ноября 2023, 00:55
Умер легендарный индийский актер Чандра Мохан
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
В Индии умер известный актер Чандра Мохан. За его плечами более 900 ролей в фильмах, сообщило издание Vcinema.

По данным журналистов, у актера были серьезные проблемы с сердцем. Он скончался в частной больнице в Хайдарабаде на юге страны на 79-м году жизни.

Настоящее имя актера Маллампалли Чандрасекхара Рао, он родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала. Учился в сельскохозяйственном колледже. В театр пришел играть еще студентом.

Чандра Мохан начал сниматься с 1960-х годов. Актер был лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актер. Всего на его счету свыше 900 ролей в фильмах. Он также играл в нескольких сериалах.

На протяжении нескольких десятилетий Чандра Мохан снимался как минимум в двух фильмах в год, а в 2008 году выпустили сразу 11 картин с его участием.

Индия Актеры
12 ноября 2023, 23:59
Врачи забрали режиссера Александра Митту в больницу
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Первоначально отказавшемуся от поездки в больнице режиссеру Александру Митте потребовалась экстренная госпитализация. Как сообщил Telegram-канал Baza, кинодеятеля доставили в Боткинскую больницу Москвы.

Кино Врачи Режиссер Россия Москва 2023
12 ноября 2023, 23:37
«Не выдержало сердце». Продюсер Отара Кушанашвили рассказал о состоянии телеведущего
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Об этом заявил продюсер телеведущего Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.

Ладненко рассказал, что в воскресенье вечером после работы смотрел футбол вместе Отаром Кушанашвивили в ресторане на Красной Пресне. После первого тайма продюсер уехал домой и узнал о произошедшем из новостей.

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», - заявил Ладненко.

Продюсер также сообщил , что состояние Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в больнице.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили информацию о сердечном приступе у Кушанашвили. Его отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Кушанашвивили неожиданно стало плохо в воскресенье вечером в московском ресторане. Телеведущего госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

Скорая помощь
12 ноября 2023, 21:49
Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. К нему направили реанимобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, журналист вместе с друзьями отдыхал в ресторане на улице 1905 года. Там ему неожиданно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, у телеведущего случился сердечный приступ. В настоящий момент он находится в сознании, жалуется на боль в груди и тяжелое дыхание.

Отар Кушанашвили - известный российско-грузинский тележурналист, шоумен и музыкальный критик. Летом ему исполнилось 53 года.

В сентябре на фоне слухов о тяжелом состоянии Игоря Николаева он призвал «молиться» за композитора, сообщило РИА «Новости».

Скорая помощь

Новости по теме