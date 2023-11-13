«Я в ярости». Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации

«В данный момент сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Вы [утомитесь] раньше, чем я заболею. <…> Я в ярости. Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» - сказал он Также Кушанашвили пообещал «похоронить всех», кто, по его словам, распространяет грязные слухи.

Телеведущий почувствовал недомогание вечером 12 ноября в одном из ресторанов Москвы. Врачи госпитализировали его с подозрением на сердечный приступ.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили эту информацию. Кушанашвили отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Позже он сообщил , что состояние телеведущего стабилизировалось.