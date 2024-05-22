«Я в глубоком экстазе». Кристина Асмус удивила поклонников смелым преображением

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Асмус позировала перед камерой в объемном черном плаще и серых джинсах. Она объяснила смену имиджа тем, что ее волосы испортились из-за осветления, окрашиваний, начесов и использования плоек.

«Исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!» - поделилась Асмус.

Стоит отметить, что артистка предстала в новом образе вскоре после новости о помолвке ее бывшего мужа , юмориста Гарика Харламова с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники и коллеги комика начали поздравлять пару со скорой свадьбой.

Полтора месяца назад Асмус попала в больницу с высокой температурой. Что именно стало причиной недомогания, артистка не уточнила.