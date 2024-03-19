«Я у Хайдарова. Ха-ха». Муж экс-солистки «Тату» пошутил после операции

«Всем привет! Меня только что привезли в палату. Так и хочется пошутить: „Я у Хайдарова“. Ха-ха. Но нет, мне удаляли полипы и кисту», - уточнил мужчина.

Спиридонов признался, что его чувство юмора родилось на пять минут раньше него. Также он рассказал о желании покурить кальян после операции.

Затем предприниматель озадачился вопросом на тему необходимости «докрещивания» нового носа в случае пластической операции.

«Получается, что мне надо еще крестного и крестную искать? Короче, столько дел», - пошутил он.

Спиридонов предположил, что большую часть из того, что он сказал, пробудившись от наркоза, «выдернут из контекста» и мужчина «огребет».

Экс-участница «Тату» Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов поженились в 2022 году. Молодожены просто расписалась в МФЦ.

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