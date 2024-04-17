«Я там, где моя семья». Пугачева призналась, почему не может вернуться на Родину

«Ее отъезд - не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: „Я там, где моя семья“. То есть муж и дети», - уточнила Прошутинская, отвечая на вопрос зачем Пугачева покинула страну, понимая, что может потерять свой авторитет на Родине.

По словам телеведущей, последние годы для примадонны выдались сложными. При этом, как она уточнила, певица в этом никогда не признается из-за гордости и недоверия.

Прошутинская пояснила журналистам, что понять состояние артистки можно только через ее песни.

Она предположила, что последние две композиции примадонна посвятила своему супругу. В них прослеживается какое-то подытоживание.

«Послушайте две ее последние песни, где рефреном звучат слова, как заклинание, как молитва: „Не беспокойся обо мне“ и „береги себя!“», - добавила Прошутинская.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева потеряла большую часть поклонников. Ее новая песня «Жизнь слишком хороша» набрала мало прослушиваний.

Певица Алла Пугачева не может вернуться в Россию из-за мужа и детей. В этом она призналась близкой подруге, телеведущей Кире Прошутинской, сообщил « Московский комсомолец ».