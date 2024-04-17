«Я такого не видала!» Миронова сравнила потоп в Дубае с паводком в Оренбурге

Миронова сравнила потоп с паводком в Оренбурге. По ее словам, отель, в котором находилась девушка, не справился с поднявшимся уровнем воды.

«У нас тут потоп, я такого не видала! Все везде течет!» - продемонстрировала она.

Актриса рассказала, что в течение 3,5 часа она пыталась доехать с сыном до торгового центра. Однако в середине пути они встали в плотную пробку и увидели плывущие машины. Таксист заявил им, что на обратный путь потребуется в 2 раза больше времени.

«Вот такая стихия сейчас во всем мире. Что-то может мы не то делаем, что такая стихия», - подытожила Миронова.

Накануне Дубай ушел под воду из-за сильных ливней. Сливы на улицах работали плохо, так как они не приспособлены с подобным погодным условиям. В городе невозможно заказать доставку еды или продуктов, задерживают авиарейсы, а местные власти советуют жителям не выходить из дома.