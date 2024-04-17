17 апреля 2024, 13:37

«Я такого не видала!» Миронова сравнила потоп в Дубае с паводком в Оренбурге

Global Look Press
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Актриса Мария Миронова оказалась в Дубае во время потопа. В своих социальных сетях она заявила, что никогда не видела такой грозы.

Миронова сравнила потоп с паводком в Оренбурге. По ее словам, отель, в котором находилась девушка, не справился с поднявшимся уровнем воды.

«У нас тут потоп, я такого не видала! Все везде течет!» - продемонстрировала она.

Актриса рассказала, что в течение 3,5 часа она пыталась доехать с сыном до торгового центра. Однако в середине пути они встали в плотную пробку и увидели плывущие машины. Таксист заявил им, что на обратный путь потребуется в 2 раза больше времени.

«Вот такая стихия сейчас во всем мире. Что-то может мы не то делаем, что такая стихия», - подытожила Миронова.

Накануне Дубай ушел под воду из-за сильных ливней. Сливы на улицах работали плохо, так как они не приспособлены с подобным погодным условиям. В городе невозможно заказать доставку еды или продуктов, задерживают авиарейсы, а местные власти советуют жителям не выходить из дома.

Паводки Дубай
17 апреля 2024, 14:02
«Не позволю каждой шавке тявкать». Отец Ивлеевой заступился за дочь
РИА «Новости»
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Отец блогера Анастасии Ивлеевой Вячеслав заявил, что его дочь никогда не позволяла себе критику в адрес российских военных. В беседе с ИА Регнум он назвал выдвинутые обвинения ошибочными.

«Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым», - сказал журналистам Ивлеев.

Он возмутился нападками на дочь после скандальной «голой» вечеринки, объяснив это мероприятие ее работой.

«Зачем все докопались до ребенка? После той вечеринки все сказали, что она проводит пир во время чумы. Но это не так, она просто зарабатывает деньги, у нее свой бизнес», - пояснил Ивлеев.

В пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили о протоколе, составленном на блогера за дискредитацию российской армии. Материалы ее дела рассмотрят в суде 24 апреля.

Блогеры Армия Анастасия Ивлеева
17 апреля 2024, 13:54
«Сумасшедшая идея!» Певец Влад Соколовский решил заработать на своей свадьбе
РИА «Новости»
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Певец и актер Влад Соколовский начал продавать билеты на свою свадебную вечеринку. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вместе со своей избранницей Ангелиной Сурковой задумал отпраздновать торжество с поклонниками. Вечеринка состоится после закрытой церемонии в узком кругу.

Цена за вход составит 2500 рублей. Пара уточнила, что они не ожидают подарков, главное - приходить в хорошем расположении духа.

«Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль на террасе клуба», - сообщил Соколовский.

Предложение руки и сердца артист сделал Сурковой в июле 2022 года, спустя пять месяцев после рождения их сына Дэвида. Певец сообщил, что очень волновался. Суркова же была поражена искренностью чувств Влада и без колебаний приняла предложение.

У Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Они познакомились на проекте «Фабрика звезд», после чего поженились в 2015 году. Однако через три года брак закончился разводом.

Дакота обвинила Соколовского в неверности. Певица призналась, что ей было сложно простить измену, но ради дочери она нашла в себе силы наладить отношения с экс-супругом.

Свадьбы Брак Актеры Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 12:52
Собчак раскритиковала Дурова за отсутствие яхт и самолетов
Global Look Press
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Телеведущая Ксения Собчак после просмотра интервью основателя мессенджера Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону призналась, что не понимает нелюбовь предпринимателя к атрибутам роскоши. Об этом она написала в своем блоге.

«Ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», - удивилась Собчак.

По ее мнению, Дуров просто кокетничает с аудиторией и показательно ограничивает себя в удовольствиях и комфорте несмотря на то, что заработал деньги честным трудом. Она добавила, что жизнь коротка, чтобы изображать аскезу.

«Очевидно же, что на яхте удобнее, чем на пароме. И на частном джете лучше, чем экономом „Победы“», - заключила телеведущая.

Ранее Собчак снялась в облегающем боди и заявила о принятии своей внешности. Пользователи раскритиковали ее за яркий макияж и фотошоп.

Ксения Собчак Telegram Интервью Деньги
17 апреля 2024, 12:47
Орбакайте показала семейные кадры в день рождения отца
Global Look Press
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Отец певицы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас 16 апреля отметил свое 79-летие. Дочь поздравила именинника в своем Instagram*.

«С днем рождения, папа», - написала она.

Орбакайте опубликовала архивные семейные снимки в честь праздника. На кадрах исполнительница в юном возрасте стоит рядом с отцом.

Артистка также разместила видеоролик с папой и матерью Аллой Пугачевой. Веселая семья танцевала на улице.

На день раньше Миколаса Орбакаса юбилей отпраздновала его бывшая супруга певица Алла Пугачева. Орбакайте в честь дня рождения матери опубликовала в соцсетях семейное видео из личного архива. Артистка выбрала для музыкального сопровождения ролика свою песню «Алла будет петь», выпущенную в 2023 году.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Музыка

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