«Я стала жертвой». Анна Asti рассказала, как ее интимные фото попали в Сеть
Певица Анна Asti заявила, что стала жертвой мошенников, сливших ее откровенные снимки в интернет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии», - заявила артистка.
Она назвала произошедшее грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать репутацию. Также вокалистка заявила, что последние полгода ее вместе с мужем Станиславом Юркиным шантажировали, требуя много денег. Все слитые фотографии она снимала только для супруга.
«Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», - написала певица.
В январе этого года Анна Asti перенесла операцию на ступнях. Звезда страдает болезнью Келлера II, которая проявляется болью при ходьбе и судорогами. Из-за симптомов артистка не могла спать по ночам. В рамках лечения понадобилось хирургическое вмешательство.