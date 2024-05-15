«Я смогла выстоять». Бузова заявила о ненависти со стороны коллег

Карьера Бузовой началась с шоу «Дом-2», где она была сначала участницей, а затем - ведущей. Она поделилась с поклонниками архивными кадрами ее первого появления на передаче на телеканале ТНТ.

Тогда будущей артистке было 18 лет, она носила розовую одежду, красила волосы в блонд и пользовалась автозагаром.

По словам звезды, ей пришлось пережить немало неприятностей за время работы в шоу-бизнесе.

«Вы все видели, как все эти годы я подвергалась ненависти и хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять», - заявила она.

В честь двадцатилетия карьеры Ольга Бузова представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Накануне она станцевала на столе во время гала-ужина. Она не смогла удержаться, слушая песню Димы Билана.