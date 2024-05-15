15 мая 2024, 17:35

«Я смогла выстоять». Бузова заявила о ненависти со стороны коллег

РИА «Новости»
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Ведущая Ольга Бузова подвела итоги 20 лет работы на телевидении. Она рассказала о них в соцсетях и вспомнила, что подвергалась ненависти и хейту от коллег.

Карьера Бузовой началась с шоу «Дом-2», где она была сначала участницей, а затем - ведущей. Она поделилась с поклонниками архивными кадрами ее первого появления на передаче на телеканале ТНТ.

Тогда будущей артистке было 18 лет, она носила розовую одежду, красила волосы в блонд и пользовалась автозагаром.

По словам звезды, ей пришлось пережить немало неприятностей за время работы в шоу-бизнесе.

«Вы все видели, как все эти годы я подвергалась ненависти и хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять», - заявила она.

В честь двадцатилетия карьеры Ольга Бузова представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Накануне она станцевала на столе во время гала-ужина. Она не смогла удержаться, слушая песню Димы Билана.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес
15 мая 2024, 17:43
«Взрослая красавица». Ургант показал фото старшей дочери
Global Look Press
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Шоумен Иван Ургант поздравил свою старшую дочь Нину с 16-летием. В своем Instagram* он опубликовал снимок девушки и признался ей в любви.

«У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду - с красивой, шестнадцатилетней», - написал телеведущий.

Поклонники отметили привлекательную внешность старшей дочери Урганта и указали на схожесть с ее прабабушкой.

«Ну вылитая Нина Ургант, не зря так назвали», «Очень похожа на свою прабабушку», «Прям вижу взгляд Нины Ургант», «Взрослая красавица», «Гены Ургантов на лицо», «Очень красивая девушка», «Натуральная красавица, что редкость», - написали пользователи под постом шоумена.

Некоторые подписчики, глядя на снимок именинницы, посетовали на быстротечность времени.

«Ее уже и не узнать, как время летит», - отметили комментаторы.

Накануне шоумен уехал в Грузию после того, как его выступление на вечере барда Булата Окуджавы отменили. Он разместил ролик в соцсети, на котором танцует в местном дворике.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Дети Телевидение Шоу-бизнес
15 мая 2024, 17:40
Юлия Савичева показала последствия пластической операции
Global Look Press
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Певица Юлия Савичева представила клип на песню «Девочка». В нем показано, как страдающая от анорексии и одиночества главная героиня уродует себя чрезмерным количеством пластических операций. Премьера ролика состоялась на платформе YouTube.

«Изначально „девочка“ была написана, основываясь на моих переживаниях и наблюдениях за людьми, которые сейчас падки на пластическую хирургию, изменение внешности, кто не верит в природную красоту и себя», - поделилась артистка.

Савичева также призвала фанатов любить себя и свою внешность и не сомневаться в своей привлекательности. Она заявила, что на собственном опыте знает, что такое анорексия и желание понравиться, которое граничит с безумием.

«Я понимаю, почему многие ложатся под нож хирурга - социальные сети навязывают нам стандарты красоты и некоторым некомфортно им не соответствовать», - поделилась артистка.

Режиссером клипа стал Константин Черепков. Певица поблагодарила его за работу и точную передачу ее мыслей и идей.

Недавно Савичева призналась, что готова пройти процедуры омоложения. Одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила певице сотрудничество.

Музыкальные клипы Песни Музыка Пластические операции Красота Шоу-бизнес
15 мая 2024, 17:29
Суд отказал в иске к Ивлеевой о компенсации после «голой» вечеринки
Global Look Press
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Лефортовский суд Москвы отклонил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу «Мутабор» о компенсации за «голую» вечеринку. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что исковые требования поступили в суд от Лукмановой Ольги и Соколова Артема из ООО «Арт Центр». Они пытались взыскать с Ивлеевой компенсацию за моральный вред за проведение вечеринки «almost naked party» в клубе «Мутабор».

Мероприятие, организованное блогером, прошло в конце 2023 года. По заявленному дресс-коду представители шоу-бизнеса пришли на вечеринку в полуобнаженном виде. Фото с мероприятия попало в Интернет. В итоге общественность раскритиковала артистов и Ивлееву за непристойное поведение.

Первым подал иск в суд актер и продюсер Александр Иншаков вместе со своими единомышленниками, но заявление не приняли даже к рассмотрению. Затем адвокат Александр Трещев потребовал через суд от блогера и МТС миллиард долларов за «голую» вечеринку. Кроме того, на Ивлееву подали в суд православный активист из Тюмени Юрий Рябцев и активистка Александра Пак, которая попросила один рубль компенсации.

Один из участников «голой» вечеринки рэпер Vacio накануне сбежал из России в США. Вскоре после скандального мероприятия ему пришла повестка в армию. На днях артист должен был отправиться служить, но предпочел покинуть страну.

Суд Анастасия Ивлеева
15 мая 2024, 16:58
Анна Семенович снялась в купальнике
РИА «Новости»
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Певица Анна Семенович устроила фотосессию в купальнике в ванне. Она выложила снимки на своей странице в социальной сети.

Артистка предстала перед поклонниками в ярко-красной шляпе и купальнике с цветочным принтом. Она сделала фотографии в собственной ванной комнате.

«Нарядилась, залегла в ванную и представляю, что я на море», - отметила звезда.

Семенович рассказывала о том, что перед началом съемок в одном из проектов решила слегка привести себя в форму. Исполнительница поделилась, что урезала рацион и увеличила объем физических нагрузок.

В то же время артистка отметила, что ценит и любит свою фигуру такой, какая она есть.

Голливудская актриса Джессика Альба тоже поделилась снимками в купальнике. Находясь на отдыхе в Мексике, 43-летняя актриса решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру.

Фото Музыка Шоу-бизнес

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