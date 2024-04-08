«Я шагаю по Москве». Стоянов заставил Михалкова петь по телефону

По его словам, Михалков набрал номер юмориста и представился. Но Стоянов не поверил звонившему и, сказав ему «пошел ты», положил трубку.

«Позвонил какой-то человек: „Але, привет, это Михалков“. Ну с какого боку?» - объяснил Стоянов.

Когда маэстро перезвонил, актер попросил его спеть хит из киноленты «Я шагаю по Москве». Только после того, как он услышал исполнение, Стоянов перестал сомневаться, с кем разговаривает.

Во время беседы Михалков предложил Стоянову провести церемонию вручения премии «Золотой орел», а впоследствии пригласил на роль одного из присяжных в фильме «12».

Ранее певец Филип Киркоров рассказал, как Михалков своим звонком прервал романтическую ночь поп-звезды. Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с «главной певицей страны»