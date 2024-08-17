17 августа 2024, 22:16

«Я себя не на помойке нашла». Бакальчук впервые рассказала об абьюзе со стороны мужа

РИА «Новости»
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Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила мужа Владислава в многолетнем эмоциональном насилии. Она объяснила причину громкого развода в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Бакальчук призналась, что проблемы в семье появились давно. Сказалось, например, то, что последние два года муж стал много времени проводить за пределами дома. Родственники убеждали ее в том, что нельзя выстраивать свою жизнь вокруг одного человека, но долгое время она не слушала их.

«Точка невозврата произошла осенью прошлого года. Была не очень приятная сцена дома. Мне были брошены в лицо ужасные слова, и я просто поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения», - рассказала бизнесвумен.

По ее словам, Владислав и раньше вел себя непочтительно. Например, если на празднике ему что-то не нравилось, гостям приходилось разойтись по домам.

«Много было моментов, которые [можно назвать] эмоциональными качелями, абьюзивным таким поведением, но я его все-таки любила. <…> Было много чего, что правильный мужчина не должен позволять себе делать ни по отношению ни к жене, ни к детям, ни к матери своей жены», - сказала женщина.

Татьяна с детьми и матерью переехала в новый дом. Она заверила, что не запрещала мужу видеться с детьми.

О разводе четы стало известно в июле. Владислав Бакальчук публично пожаловался главе Чечне Рамзану Кадырову на якобы происходивший рейдерский захват Wildberries и уход Татьяны Бакальчук из семьи.

Семья Громкие разводы Домашнее насилие Татьяна Бакальчук Психология
17 августа 2024, 17:15
Пригожин назвал кошмарной идею отказать в роялти певцам-иноагентам
РИА «Новости»
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Анонсированный депутатом Госдумы Александром Хинштейном законопроект об отказе в выплате роялти внесенным в список иностранных агентов группам и певцам за прослушивание их песен в российских сервисах ударит прежде всего по авторам: поэтам и композиторам. Об этом в комментарии ИА НСН заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он добавил, что доля от стримингов в доходах артистов не такая значительная, тем более что они могут перейти на зарубежные площадки.

«Помимо исполнителей, есть еще и авторы, которые могут быть не причастны ни к чему плохому. Сейчас идет такой крен во взаимных запретах: одни запретили артистов в YouTube, другие запретили YouTube, одни запретили это, другие запретили это. Надо искать решения», - призвал Пригожин.

Продюсер добавил, что те, кто вмешивается в творчество артистов, уже перешли черту приличия. Он назвал кошмаром попытку лишить творческих людей права исполнять свои песни и радовать слушателей.

Одним из последних музыкантов, пополнивших список иностранных агентов, стал уехавший из России вокалист рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин*. Минюст внес его в реестр в конце июня этого года.

*Признан в России иностранным агентом.

Песни Депутаты Россия Деньги Иосиф Пригожин Иноагенты Шоу-бизнес
17 августа 2024, 01:57
«А, вы с ТНТ, да?» Актер Богданов рассказал, как чуть не стал «заложником одной роли»
РИА «Новости»
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Каждый популярный актер смог бы назвать проект, роль в котором сделала его не только знаменитым, но и могла помешать выбраться за ее пределы. Актер и режиссер Антон Богданов, сыгравший парня Антоху в «Реальных пацанах», рассказал в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой для ее проекта «Жеребцова и точка», с какими сложными моментами столкнулся из-за работы в ситкоме и как не стал «заложником одной роли».

По словам актера, он ушел из проекта ТНТ «Реальные пацаны», когда осознал, что перерос эту роль.

«После этого они еще пять-шесть лет продолжали снимать, и я понимал, что тогда будет просто „точка невозврата“. И мне кажется, что я и то затянул с уходом», - объяснил Богданов.

При этом добавил, что в сериалах всегда стреляют первые два-три сезона.

«Они стрельнули - ты запомнился», - отметил актер.

По его словам, у людей потом просто нет времени постоянно смотреть сериал. До сих пор многие не знают, что он покинул ситком, даже интересуются, будет ли продолжение «Реальных пацанов».

Богданов также отметил, что зрители часто заблуждаются, полагая, что актер такой же в жизни, как его персонаж в проекте.

«А это же просто работа», - подчеркнул он.

Собеседник 360.ru признался, что из-за съемках в ситкоме были и другие сложные моменты.

«Большие режиссеры очень скептически относились к ТНТ-шникам, к СТС», - признался он.

Богданов полагает, что они, вероятно, считали, что на этих каналах очень много ребят из КВН, непрофессиональных актеров, и «сторонились этой истории». Сейчас уже все изменилось и сериалы стали востребованными, на съемки уже хотят попасть.

«И когда меня стали утверждать в большие фильмы, и даже Тимур (режиссер Бекмамбетов), и даже в те же „Елки“ („Елки 1914“), и потом в „Т-34“ и так далее, я понимал, что как бы протягивается такая некая рука киношная сверху и ты как будто не имеешь права откатываться назад», - резюмировал Богданов.

Ранее актер рассказал о зарождении дружбы с коллегой Константином Хабенским.

Сериалы Режиссер Фильмы Россия Интервью Актеры
16 августа 2024, 23:27
«Меня невозможно сломать»: Долина раскрыла свое состояние после аферы с квартирой
РИА «Новости»
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Потерявшая пятикомнатную квартиру в Хамовниках из-за аферы мошенников певица Лариса Долина заявила, что спокойно перенесла выпавшие на ее долю неприятности. Такое признание она сделала в комментарии «Известиям».

Артистка подчеркнула, что она получила огромное количество поддержки со стороны друзей.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся», - заявил Долина.

В минувший вторник появилась информация, что в квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовническом районе Москвы пытались проникнуть неизвестные, объявившие себя владельцами недвижимости, но в здание их не пустили охранники.

Сама исполнительница заявила, что стала жертвой мошенников. Она пояснила, что сейчас квартира находится под арестом в рамках уголовного дела, по которому она проходит потерпевшей. Артистка добавила, что не может дать расширенный комментарий пока идут следственные действия.

По предварительным данным, Долина под воздействием мошенников продала квартиру, а полученные деньги передала женщине-курьеру. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую.

Но в ходе допроса она заявила, что действовала по приказу «сотрудников спецслужб», которые постоянно связывались с ней по телефону. Полученные от певицы деньги она по инструкции перевела в криптовалюту и о дальнейшей судьбе капиталов она ничего не знает.

По данным прокуратуры , речь идет о сумме более чем 200 миллионов рублей.

Уголовное дело Деньги Квартиры Лариса Долина
16 августа 2024, 23:05
«Светлая ему память». Умер племянник Никиты Михалкова
РИА «Новости»
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В возрасте 60 лет умер журналист Дмитрий Кончаловский. Его бывшая супруга, актриса Ольга Спиркина, сообщила, что сердце мужчины остановилось 14 августа. Ее процитировал Starhit.

«Сегодня ушел из жизни журналист, писатель, педагог Дмитрий Кончаловский. Светлая ему память», - объявила она в соцсетях.

Кончаловский являлся племянником режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. По информации издания, брак со Спиркиной распался в 2020 году из-за его проблем с алкоголем. Сначала журналист потребовал от нее через суд компенсацию за клевету, затем - раздел совместно нажитого имущества в виде машины и бизнеса.

Причину смерти журналиста Спиркина не назвала.

Life сообщил, что церемония прощания пройдет 17 августа.

Ранее стало известно о гибели актрисы Малого театра Екатерины Васильевой. Она ушла в возрасте 37 лет от несчастного случая.

Журналистика Актеры Никита Михалков

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