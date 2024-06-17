17 июня 2024, 11:19

«Я продала все». Вдова юмориста Пономаренко лишилась квартиры из-за долгов

Global Look Press
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Вдове юмориста Александра Пономаренко пришлось продать квартиру и переехать жить в съемную, чтобы рассчитаться с долгами. О риске лишиться жилья она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Вдове юмориста Александра Пономаренко пришлось продать квартиру и переехать жить в съемную, чтобы рассчитаться с долгами. О риске лишиться жилья она рассказала в эфире программы « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

«Я продала все. <…> Мне надо не остаться вообще без крыши, потому что все, что у меня осталось, - это остаток от проданной квартиры», - поделилась вдова.

У юмориста были долги в размере двух миллионов рублей. Все деньги уходили на лечение.

По словам Анны, теперь все долги выплачены. Сейчас она арендует квартиру на берегу моря. Женщина призналась, что ей страшно остаться без своего жилья.

Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года из-за онкологического заболевания желудка. Ему было 55 лет.

Долги Деньги Шоу-бизнес Квартиры
17 июня 2024, 10:53
«Изумруд в 10 карат». Лолита вышла в свет в колье за миллион долларов
Global Look Press
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Певица Лолита Милявская посетила премию МУЗ-ТВ 2024 в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Музыкальная премия прошла в Москве 14 июня. Лолита надела на церемонию черное облегающее мини-платье с длинными рукавами, телесные колготки в сетку и серебристые туфли на каблуках, украшенные стразами. Образ дополнило колье с изумрудом.

«Я сама себе его подарила», - поделилась с журналистами звезда.

По мнению ювелира Григория Бакатова, цена такого украшения может достигать миллиона долларов.

«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое», - подчеркнул он.

Ранее Лолита вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она стала ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар!».

Певица Лолита Милявская посетила премию МУЗ-ТВ 2024 в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщило издание « Комсомольская правда ».

Лолита Милявская Москва Шоу-бизнес
17 июня 2024, 09:25
Сбежавший в США Разин забросил могилу 16-летнего сына
РИА «Новости»
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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин забросил могилу 16-летнего сына на Троекуровском кладбище, сообщила kp.ru. По информации издания, мемориальный комплекс лишь снаружи выглядит почти достроенным, но внутри строения навалены холсты и доски.

Разин похоронил сына в 2017 году. По словам продюсера, смерть наследника стала болью всей его жизни. В память о ребенке он начал строить памятник на Троекуровском кладбище.

«Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», - рассказывал он в 2022 году.

Тогда же он отмечал, что монумент почти готов и его откроют для посещения. Однако этого не произошло: дорогостоящая стройка застопорилась, а сам Разин сбежал в США.

По данным kp.ru, внешне мемориальный комплекс действительно выглядит почти готовым, но внутреннее убранство говорит об обратном - там просто свалены холсты и доски.

Издание отметило, что в 2019 году Разин предположил, что его сын погиб из-за порчи. По его словам, смерть молодого человека исследовали «десять академиков и докторов наук». Работа шла три месяца. В итоге специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

«Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев», - подчеркнул продюсер.

Шоу-бизнес
17 июня 2024, 05:56
Полина Гагарина рассказала, почему бросила пить
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина больше не хочет употреблять алкоголь. Об этом она рассказала на шоу «Кстати».

Артистка отметила, что раньше тоже старалась не налегать на спиртное. Она могла позволить себе выпить только на праздниках. Теперь позиция звезды поменялась в более радикальную сторону.

«Я решила, что без всего этого лучше», - сказала она.

Вокалистка объяснила, что будет больше времени уделять семье и творчеству.

Ранее Гагарина поставила в неудобное положение своего экс-супруга Дмитрия Исхакова на шоу «Контакты». По правилам передачи, участникам задают вопросы, а отвечать на них можно вместе с людьми, находящимися в телефонной книге. Артистка обратилась за помощью к бывшему мужу и попросила решить математическую задачу, но попытка оказалась провальной.

Семья Алкоголь Музыка
17 июня 2024, 03:48
«Как коза». Басков публично опустил Бузову после выпада певицы в его сторону
РИА «Новости»
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Новый скандал разразился в российском шоу-бизнесе. Его участниками стали певец Николай Басков и поющая телеведущая Ольга Бузова. Натуральный блондин взъелся на артистку в своем Telegram-канале.

Впервые острая ситуация между ними случилась на премии МУЗ-ТВ, где Басков был ведущим. Бузова явилась на мероприятие в облегающем, желтом платье с золотыми узорами.

Артист иронично прокомментировал наряд звезды: «Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью». Это задело Бузову, поэтому она сказала: «Да, хороших ведущих реально мало осталось».

На этом могло все закончиться, ведь певец не решился продолжать конфликт на премии. Однако позже он все-таки вернулся к ссоре, опубликовав в видео со своего выступления. На кадрах вокалист громко и профессионально исполняет песню.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», - написал Басков, намекая на Бузову.

Сама Ольга тоже не прочь покритиковать коллег по цеху. Например, ранее она назвала ведущую Анастасию Ивлееву «кринжем года».

Ольга Бузова Скандалы Николай Басков Шоу-бизнес

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