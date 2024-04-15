«Я плачу». Пугачева выпустила новую песню в преддверии юбилея

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь - шипы и розы, моя любовь - и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», - спела она.

День рождения артистка отметит 15 апреля. Сама композиция была записана пять лет назад с 50-летнему юбилею Леонида Агутина, который выступил автором и слов, и музыки. В 2018 году Пугачева не смогла с ней выступить на концерте из-за болезни.

Концертный директор артистки Елена Чупракова сообщила в соцсети, что 15 апреля выйдет еще один трек певицы.

Ранее в Сети опубликовали советский клип Пугачевой на песню «Белая панама» , который в 1986 году вырезали из новогоднего эфира. Он считался утерянным.

Свой юбилей артистка планирует отметить на Кипре , устроив банкет на 160 человек. Кроме того, как сообщили журналисты, Пугачева якобы решила выступить в Израиле и провести гастрольный тур по Европе.