15 апреля 2024, 00:33

«Я плачу». Пугачева выпустила новую песню в преддверии юбилея

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Я плачу» в преддверии своего 75-летия. Релиз опубликовали на платформах «ЯндексМузыка» и «ВКонтакте».

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь - шипы и розы, моя любовь - и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», - спела она.

День рождения артистка отметит 15 апреля. Сама композиция была записана пять лет назад с 50-летнему юбилею Леонида Агутина, который выступил автором и слов, и музыки. В 2018 году Пугачева не смогла с ней выступить на концерте из-за болезни.

Концертный директор артистки Елена Чупракова сообщила в соцсети, что 15 апреля выйдет еще один трек певицы.

Ранее в Сети опубликовали советский клип Пугачевой на песню «Белая панама» , который в 1986 году вырезали из новогоднего эфира. Он считался утерянным.

Свой юбилей артистка планирует отметить на Кипре , устроив банкет на 160 человек. Кроме того, как сообщили журналисты, Пугачева якобы решила выступить в Израиле и провести гастрольный тур по Европе.

Песни Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
14 апреля 2024, 23:36
Лепс выбил телефон из рук упрямой фанатки
РИА «Новости»
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Певец Григорий Лепс на концерте выбил телефон из рук фанатки, которая не выполнила его просьбу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Конфликт со зрительницей произошел 13 апреля в Костроме, куда Лепс приехал с концертом. Во время исполнения песни «Я стану водопадом» артист встал у края сцены. После этого фанатки, сидевшие в первых рядах, достали телефоны и начали его снимать.

Когда Лепс попросил убрать гаджеты, многие перестали снимать, однако одна из поклонниц продолжала записывать видео. Певец обратился к фанатке и повторил просьбу убрать телефон, но она только придвинула гаджет к нему.

Тогда артист ударил по смартфону и тот отлетел на пол. По словам зрителей, что телефон девушки не сломался. После концерта она хвасталась, что смогла вывести Лепса из себя.

Ранее Лепс добился через суд частичной компенсации за сорванные сроки по поставкам закуски в размере 18 тысяч рублей.

Гаджеты Концерты Песни
14 апреля 2024, 14:17
«Злобный карлик». В Сети раскритиковали Галкина за хвалу израильской ПВО
РИА «Новости»
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Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на юмориста Максима Галкина* за похвалу в адрес сил противовоздушной обороны Израиля. Они упрекнули артиста в двуличности.

Галкин* в соцсети опубликовал видеоролик, в котором на камеру выпивает алкоголь и хвалит ПВО Израиля за отражение атак Ирана. В комментарии к публикации пришли русскоязычные пользователи.

«Злобный карлик! Как же его ломает и пучит! Максим, если ты хочешь забыть про Россию, общайся на других языках, а не на русском. Даже из уважения к прошлому не нужно вести себя так. Противно», - написал один из пользователей.

Другая подписчица Галкина* обвинила его в оправдании Израиля за убийство детей в секторе Газа.

«Просто позор! Быть отцом и наблюдать, как бомбят гражданское население, убивают детей! Не могла себе представить, что вы из этой породы», - добавила она.

После начала специальной военной операции Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал из России в Израиль.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Максим Галкин ПВО
14 апреля 2024, 13:44
Прах Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
РИА «Новости»
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Прах народного артиста России Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прах Ширвиндта предали земле на аллее кладбища, где также похоронены Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Инна Чурикова и Василий Лановой. По пожеланию семьи актера, церемония прошла в ряду родных и коллег покойного.

Ширвиндта не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Прощание с артистом состоялось в Театре Сатиры, после чего его кремировали.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры начался скандал из-за решения руководства отменить спектакль «Где мы?..» , часть труппы выступила против этого. Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснял ситуацию ошибками в управлении.

Художественный руководитель театра Сергей Газаров заявлял, что отмена спектакля была последней волей Ширвиндта.

Актеры
14 апреля 2024, 12:00
«Сердце остановили и завели обратно». Сын Куклачева раскрыл детали операции артиста
РИА «Новости»
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Операция народного артиста РСФСР Юрия Куклачева длилась 3,5 часа, врачам пришлось останавливать сердце пациента. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.

«Операция прошла успешно, она длилась 3,5 часа, практически полночи. Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. <…> Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели», - рассказал он.

Дмитрий уточнил, что отцу поставили пять стентов-клапанов в сердце, он пребывает в тяжелом состоянии, но реабилитация проходит успешно.

«Пока врачи никаких прогнозов не дают - ни плюс, ни минус. Говорят: только нужно ждать, надеяться, что все обойдется. Динамика заключается в том, что с утра он мне звонил, давал ценные указания по сегодняшнему шоу. Говорил, что нужно сделать, каких животных выпускать. Так что положительная динамика существует. Молюсь, что скоро он поправится», - заключил сын артиста.

Об операции Куклачеву после обширного инфаркта стало известно в субботу, 13 апреля. Днем ранее его госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле».

Врачи

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