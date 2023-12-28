«Я пенсионерка». Лолита Милявская ответила на отмену своих концертов

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка. И привыкаю быть домохозяйкой. А еще скоро весна и кусты надо подрезать», - написала певица.

Она поблагодарила зрителей за поддержку и попросила не переживать за нее, поскольку «жизнь есть жизнь».

В четверг стало известно, что концерты Лолиты в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой. Продажу билетов на курганское выступление певицы уже приостановили, а мероприятие в Барнауле исчезло из гастрольного графика Лолиты.

Телеканал «Краснодар» исключил артистку из новогодних эфиров , рассказал гендиректор издания Максим Жмутский. Он выразил уверенность, что зрители будут солидарны с решением канала.