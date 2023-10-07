«Я отдаю тебя». Гагарина выгнала Акмаля с «Голоса» после критики певца в ее сторону
Участник шоу «Голос.Уже не дети» Акмаль выбыл из проекта из-за решения певицы Полины Гагарины, которая входит в состав жюри. Выпуск опубликовали на сайте Первого канала.
Акмаль исполнил песню композитора Алексея Романоф «Раневская». Члены жюри отметили, что юноша является популярным певцом с миллионной аудиторией, в шоу он пришел уже состоявшимся артистом. В результате Гагарина сделала свой выбор в сторону участницы Екатерину Качурак.
«Я отдаю тебя твоим поклонницам», - заявила артистка 19-летнему певцу.
Незадолго до исключения Акмаль жаловался на работу с Гагариной. Во время подготовки к выступлению в рамках шоу молодой певец попросил наставницу считаться с его мнением. Для исполнителя важно, чтобы его предпочтения и вкусы учитывали.
«Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде», - сообщал артист в конце сентября в беседе с изданием Starhit.
Ранее певица Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже аранжировки на кавер песни «Кукушка» группы «Кино». По словам знаменитости, она вместе со своей командой создала ее, однако композитор Константин Меладзе и Гагарина украли композицию.