30 октября 2024, 12:54

«Я не знаю, откуда они берут это». Жена Ливанова опровергла слухи, что ему стало хуже

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Telegram-канал Shot сообщил, что у народного артиста РСФСР Василия Ливанова якобы появились проблемы с ногами и речью после недавно перенесенного инсульта. Однако жена актера Елена Арсеньевна в разговоре 360.ru опровергла эту информацию.

«Василий Борисович себя чувствует соответствующим образом - своему возрасту, перенесенному заболеванию. Он восстанавливается. Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это», - рассказала она.

Собеседница 360.ru напомнила, что скорую помощь могут вызвать не только по важным причинам, но и, например, для того, чтобы сделать укол.

Ранее Shot сообщал, что у 89-летнего Ливанова обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза, однако она не прогрессирует, поэтому пока ему просто предстоит раз в год наблюдаться у онколога.

Болезни Актеры
30 октября 2024, 13:09
Звезду сериала «Интерны» экстренно прооперировали в Москве
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Актера и лидера музыкальной группы «План Ломоносова» Александра Ильина прооперировали в Москве из-за аппендицита. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, 40-летний артист накануне пожаловался на боли в животе. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где провели операцию. Все прошло благополучно, и сейчас он восстанавливается в палате.

Больше всего Ильин известен по одной из главных ролей в сериале «Интерны» - молодого врача Семена Лобанова. Актер приходится племянником народному артисту России Владимиру Ильину.

Ранее в ту же больницу и тоже с подозрением на аппендицит доставили народную артистку России Алену Яковлеву , однако у нее этот диагноз не подтвердился, и ее вскоре выписали.

Больницы Сериалы Москва
30 октября 2024, 03:51
Ванга сделала удивительное предсказание отцу Киркорову
РИА «Новости»
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Внебрачный сын Бедроса Киркорова певец Александр Матвеев рассказал об удивительном предсказании, которое сделала его отцу болгарская провидица Ванга. Об этом написало издание mk.ru.

«Ему Ванга однажды сказала: „Ты сам сможешь себя лечить, но ты не имеешь права лечить кого-то другого. Это будет отражаться на твоем роде“», - сообщил Матвеев.

По его словам, Бедрос Киркоров смог дожить до 92 лет, потому что Ванга была права и он действительно может себя лечить.

Ранее Бедросу Киркорову запретили водить машину. Он принимает препараты, среди побочных эффектов от которых - несовместимость с вождением автомобиля. Также Киркорову-старшему рекомендовали воздержаться от деятельности, требующей высокой концентрации внимания.

Филипп Киркоров
29 октября 2024, 15:44
Дирижер Башмет добился выселения лишних жильцов из своей квартиры
Global Look Press
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Тверской суд Москвы постановил выписать из квартиры Юрия Башмета бывшего собственника и пятерых жильцов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», - заявил судья.

Музыкант купил квартиру в 2008 году, по условиям договора жилье продавалось свободным от других лиц. Несмотря на это, в квартире оказался зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Все 16 лет Башмет оплачивал коммуналку за себя и других жильцов.

Ранее в центре Москвы арестовали два нежилых помещения в особняке, расположенном в Чистом переулке.

Суд Москва Квартиры
29 октября 2024, 01:14
Актер Михаил Демчук из «Майора Грома» умер в 40 лет
Freepik
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Актер кино и сериалов, артист рекламы, озвучки и дубляжа Михаил Демчук скончался 16 октября. Информация о смерти появилась в его профиле на сайте «Кино-театр.ру».

В фильмографии актера 43 роли в фильмах, сериалах и телешоу. Демчук начал сниматься в 2017 году. В числе его работ роли в картинах и сериалах «Гусар», «В клетке», «Майор Гром: Чумной доктор», «Милиционер с Рублевки», «Проект „Анна Николаевна“», «Трудные подростки», «Беспринципные». Демчук снимался в рекламе и работал актером дубляжа.

Последней законченной работой стал проект «Тур с Иванушками». На момент его смерти актер был задействован в трех сериалах, в одном из них он играл алкодемона.

Романтическая комедия «Тур с Иванушками» вышла в российский прокат летом 2024 года. В рейтинге лучших картин в России фильм занял третье место по итогам первых прокатов.

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