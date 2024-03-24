«Я не верю, что так может быть». Shaman написал песню о жертвах теракта

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», - написал он.

Исполнитель пояснил, что новой песней, которую написал 23 марта, он хочет почтить память погибших в день общенационального траура. Все средства от ее монетизации направят на помощь пострадавшим в результате теракта.

Композиция начинается со слов: «Я не верю, что так может быть - просто взять и жестоко убить, чью-то жизнь, как свечу, погасить». В песне говорится, что «нас не сломать», «нельзя отступать», россияне никогда не забудут страшную дату 22 марта. В припеве Shaman обратился к Богу и попросил его о помощи.

Shaman и Григорий Лепс - самые востребованные из современных российских исполнителей. Ярослав Дронов известен своими пронзительными патриотическими песнями. В начале марта на фестивале молодежи в Сочи он исполнил собственный хит «Встанем».

Теракт в Crocus City Hall, произошедший вечером 22 марта, унес жизни 133 человек. Пострадали, по последним данным, еще 154.

Рэпер Моргенштерн* пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего парня, который спас около сотни людей во время террористической атаки.

*Признан иностранным агентом на территории России.