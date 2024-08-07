«Я не пьяная». МакSим удивила фанатов странными танцами
Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, поучаствовала в детском празднике. В социальной сети Instagram* она поделилась роликом со своими странными танцами.
На кадрах видно, как артистка энергично отплясывала на сцене вместе с детьми и повторяла их движения.
МакSим была в коротком сарафане и шлепках белого цвета. Артистка, предвидя вопросы подписчиков о ее танцах, ответила, что была трезвой на сцене.
«Я не пьяная», - написала она на ролике, сопроводив текст праздничным смайлом.
Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где она проходила лечение от алкогольной зависимости.
Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, для нее было огромным шагом приехать в рехаб добровольно.
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