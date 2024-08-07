07 августа 2024, 19:15

«Я не пьяная». МакSим удивила фанатов странными танцами

Global Look Press
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Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, поучаствовала в детском празднике. В социальной сети Instagram* она поделилась роликом со своими странными танцами.

На кадрах видно, как артистка энергично отплясывала на сцене вместе с детьми и повторяла их движения.

МакSим была в коротком сарафане и шлепках белого цвета. Артистка, предвидя вопросы подписчиков о ее танцах, ответила, что была трезвой на сцене.

«Я не пьяная», - написала она на ролике, сопроводив текст праздничным смайлом.

Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где она проходила лечение от алкогольной зависимости.

Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, для нее было огромным шагом приехать в рехаб добровольно.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Алкоголь Видео Певица МакSим
07 августа 2024, 19:13
Умер экс-ведущий «Форт Боярда» Патрис Лаффон
Global Look Press
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Не стало бывшего ведущего телепередачи «Форт Боярд» Патриса Лаффона. Ему было 84 года, сообщили журналисты «France Bleu».

По данным издания, Лаффон умер в Оппеде 7 августа в своем доме. У телеведущего случился сердечный приступ. Супруга вызвала медиков, но спасти его не удалось. Лаффон не дожил до своего 85-летия ровно две недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким.

«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», - отметил он.

На счету Лаффона около 20 телешоу, которые он вел. При этом больше всего его знают по роли ведущего программы «Форт Боярд». Лаффон также был комиком и снимался в пьесах и фильмах 1960-х годов, включая ленту «Жандарм из Сен-Тропе».

Болезни Франция Актеры Телевидение
07 августа 2024, 18:40
Настасья Самбурская раскрыла подробности нового романа
Global Look Press
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Актриса Настасья Самбурская рассказала о том, как познакомилась со своим возлюбленным. Подробностями романа она поделилась с порталом Леди Mail.ru.

Актриса уточнила, что не хотела бы сильно распространяться насчет своей личной жизни.

«Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», - сказала она.

Самбурская скрывает отношения, но около двух месяцев назад она поделилась фото с мужчиной. Она добавила, что недавно вернулась из совместного отпуска с любимым.

«Я абсолютная нерпа. Могу лежать круглосуточно на камне у воды, под солнцем - и все. Походы по горам и по долам - это не мое, потому что я и так устаю на работе, мне нужен релакс», - поделилась актриса.

Недавно Самбурская оказалась на больничной койке. Она рассказала поклонникам, что ее здоровье подкосили переработки.

Отношения Актеры Настасья Самбурская Шоу-бизнес
07 августа 2024, 18:11
Принц Уильям впервые за долгое время встретится с младшим братом Гарри
Global Look Press
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Поссорившимся британским принцам Гарри и Уильяму вопреки их желанию придется все же встретиться лицом к лицу. Братья посетят церемонию прощания с их недавно скончавшимся дядей Робертом Феллоузом, сообщили журналисты In Touch.

По данным издания, представитель герцога Сассекского пока не уточнил, приедет ли он на похороны, но ожидается, что братья должны воссоединиться после долгой разлуки и напряженных отношений.

Авторы статьи напомнили, что в начале лета инсайдер сообщал о невозможности мира между принцами. Уильям слишком обижен на родственника за содержимое его мемуаров. Гарри старается не показывать вида, но сильно переживает, что стал изгоем для всей британской родни.

Однако весной Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон. Принцесса высоко оценила его поддержку, поскольку они всегда хорошо относились друг к другу.

Принц Гарри Королевская семья Британии Принц Уильям
07 августа 2024, 17:37
Молодая возлюбленная Аль Пачино впервые вышла на публику с их сыном
Global Look Press
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Возлюбленная 84-летнего актера Аль Пачино 30-летняя Нур Алфалла впервые показала лицо их сына. Фотографии гуляющей по Лос-Анджелесу девушки с ребенком опубликовали журналисты Daily Mail.

На опубликованных кадрах главы семейства рядом не было. Алфалла держала сына на руках около детской коляски. На ней были надеты черная майка и такого же цвета спортивные штаны, а на ногах - удобные кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а лицо спрятала за солнцезащитными очками. Для ребенка мать выбрала светлую одежду - белую футболку и голубые шорты.

Сыну голливудского актера чуть больше года. Это четвертый ребенок Пачино. У него также есть трое взрослых детей от разных женщин, ни на одной из которых он не был женат.

Прошлой осенью Альфалла разорвала отношения с Пачино и вернулась к бывшему возлюбленному 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Они расстались в 2020 году.

Дети Голливуд Актеры

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