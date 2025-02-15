15 февраля 2025, 23:38

«Я не могу». Гагарина со скандалом покинула шоу «Голос»

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Певица Полина Гагарина во время съемок 13 сезона шоу «Голос» поссорилась с наставником проекта — оперной дивой Хиблой Герзмавой. В итоге исполнительница со скандалом покинула студию.

Поводом для конфликта между звездами стало выступление в новом сезоне, который стартовал 31 января на Первом канале, 17-летней участницы Эмилии Курье. Певицы стали спорить друг с другом из-за яркой исполнительницы.

Несмотря на все усилия Гагариной и Герзмавой, Эмилия выбрала продюсера Антона Беляева. Это решение стало шокирующим для Гагариной, которая не сдержала эмоций.

В какой-то момент певица резко встала из своего кресла и заявила: «Я пошла, ушла, я не могу». После этих слова Гагарина скрылась за кулисами. Такое поведение удивило других наставников.

Певица не первый раз эмоционально реагирует на происходящее в телешоу «Голос». В предыдущем сезоне Полине Гагариной не понравилось поведение одной из участниц и она покинула студию.

Первый канал Скандалы Шоу Голос
15 февраля 2025, 22:13
«Всего хорошего». Бузова высказалась об отцовстве своего бывшего бойфренда
РИА «Новости»
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Певица и телеведущая Ольга Бузова на празднике в честь Дня всех влюбленных отреагировала на новость о беременности Мари Краймбрери от рэпера Давы (Давида Манукяна). Она поздравила их с будущим пополнением в семье. Об этом сообщил Super.ru.

«Дети - это всегда счастье, это всегда чудо! Я, конечно же, поздравляю ребят. Желаю им всего самого хорошего», - сказала певица.

Бузова поздравила своего бывшего бойфренда несмотря на то, что рассталась с ним со скандалом. На мероприятии в Государственном Кремлевском дворце она призналась, что с Давой они давно перестали общаться и в ее жизни нет места ни для него, ни для Краймбрери.

По ее словам, она осознала это, когда он попытался ее вернуть и начал ухаживать на шоу «Сокровища императора» в 2023 году. Тогда рэпер приходил на концерты бузовой и дарил цветы.

На личном фронте у певицы все стабильно, а ее сердце сейчас свободно. При этом в своих соцсетях артистка подогревает слухи о своем романе с мужчиной, лицо которого скрывает.

Рэпер Дава и Краймбрери обручились в августе 2024 года. Тогда певица показала поклонникам помолвочное кольцо с драгоценным камнем.

Ольга Бузова Дети Скандалы Россия Музыка Телевидение Шоу-бизнес Артисты
15 февраля 2025, 21:10
Умер актер сериала «Склифосовский» Валерий Зинов
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В Москве скончался 66-летний актер театра и кино Валерий Зинов. Последние годы жизни он боролся с тяжелым заболеванием, сообщил gorod48.ru.

На протяжении нескольких лет Зинов страдал от онкологического заболевания. По словам друга артиста и его коллеги по цеху Евгения Гурьянова, он до последнего не бросал работу на съемочной площадке, но месяц назад его самочувствие значительно ухудшилось.

«Он так и сказал: „Я попрощался с профессией. Больше работать возможности уже нет“», - рассказал Гурьянов.

Широкой публике Зинов запомнился по ролям в популярных сериалах. Он снялся в проектах «След», «Склифосовский», «Последний мент», «За час до рассвета» и многих других.

Ранее стало известно о смерти французской актрисы Женевьев Паж , сыгравшей маркизу в картине «Фанфан-тюльпан» 1952 года. Артистки не стало в возрасте 97 лет.

Сериалы Кино Актеры Москва Артисты
15 февраля 2025, 20:14
«Я не была организатором мероприятия». Хакамада оправдалась за вечеринку в Savoy
РИА «Новости»
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Ирина Хакамада не была организатором обернувшейся скандалом вечеринки в отеле Savoy в центре Москвы. Об этом сама журналистка и политик сообщила в Telegram-канале.

По словам Хакамады, на тусовку ее пригласили друзья, и присутствовать на ней она согласилась исключительно в качестве гостя, поскольку увлекается электронной музыкой.

«То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом. Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом», - подчеркнула политик.

Хакамада добавила, что после проверки документов всех присутствующих на вечеринке женщин отпустили.

Тусовка в отеле Savoy прошла в ночь на субботу, 15 февраля. В разгар мероприятия в гостиницу ворвались силовики. На полу они нашли пакетики с неизвестным порошком, а в припаркованном рядом автомобиле - оружие. Присутствовавшая на мероприятии Ирина Хакамада отвечала на вопросы очень невнятно и замедленно.

Отели Москва
15 февраля 2025, 18:07
Умерла актриса фильма «Фанфан-тюльпан» Женевьев Паж
Global Look Press
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В Париже скончалась известная французская актриса театра и кино Женевьев Паж. Об этом AFP сообщила внучка знаменитости.

Артистка умерла у себя дома. Ей было 97 лет. Публике Паж запомнилась по ролям маркизы в фильме «Фанфан-тюльпан» 1952 года и хозяйки роскошного публичного дома в картине «Дневная красавица» 1967 года.

Паж - крестная дочь знаменитого модельера Кристиана Диора. Ее дебют состоялся на сцене французского театра «Комеди Франсез». В дальнейшем артистка служила в Национальном народном театре.

В начале февраля в возрасте 47 лет умерла актриса Барби Сюй , известная по роли в сериале «Сад падающих звезд». Во время путешествия по Японии она заболела гриппом, который в итоге спровоцировал развитие пневмонии. Врачи долго боролись за жизнь Сюй, но спасти ее так и не получилось.

Париж Кино Фильмы Артисты

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