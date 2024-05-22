22 мая 2024, 14:04

«Я не идеальный отец». Владимир Пресняков публично обратился к уехавшему в США сыну

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певец Владимир Пресняков публично поздравил своего старшего сына Никиту с 33-м днем рождения. Он опубликовал теплое поздравление в своих социальных сетях.

«Никита, сыночек мой, тебе сегодня 33. Каждый раз я хочу объять необъятное и подарить тебе всю свою любовь. И знаешь, наверняка я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой, самый старший мой сын!» - написал Пресняков-старший.

Никита Пресняков, взяв псевдоним Nick Pres, в последние годы активно трудится в сфере клипмейкинга в США. В 2023 году появились слухи о получении им американского гражданства, однако сам Никита опроверг эти сообщения.

Недавно музыкант анонсировал свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако билеты на концерты раскупают неохотно. Критик Павел Рудченко заявил, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена.

Музыка Шоу-бизнес
22 мая 2024, 14:47
Зрители Каннского фестиваля довели Селену Гомес до слез
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса и певица Селена Гомес расплакалась во время фильма «Эмилия Перез» режиссера Жака Одиара на 77-м Каннском кинофестивале. Звезду тронула бурная реакция зрителей, сообщило издание Daily Mail.

В «Эмилия Перез» 31-летняя Гомес сыграла роль жены главного героя Хуана Дель Монте, который решает разорвать связи с преступным миром и ищет спасение от преследования мексиканских властей. Фильм отразил напряжение и конфликты, с которыми сталкиваются главные герои в процессе их спасения.

Публика встретила фильм бурными овациями, вызвавшими слезы у актрисы. Зрители аплодировали в течение девяти минут.

Бывшая участница «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня в последний момент отменила поездку на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что выбрала вместо него мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Кино Режиссер Фильмы Премьеры
22 мая 2024, 12:59
«Сорвались с цепи». Жена Михаила Ширвиндта пожаловалась на родственников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Анастасия Ширвиндт, супруга известного телеведущего Михаила Ширвиндта, обеспокоена по поводу разобщенности внутри семьи. Она написала об этом в своих социальных сетях.

Женщина утверждает, что проблемы в отношениях усугубляются из-за того, что родственники стремятся любой ценой доказать свою правоту.

«Весь месяц май я офигеваю от людей. От того, как ближнее и дальнее окружение буквально сорвалось с цепи. Каждый день я оказываюсь меж двух отстаивающих свою позицию огней и отчаянно пытаюсь донести мысль о том, что никакие убеждения не могут быть важнее человеческих отношений», - заявила она.

Ранее внутри Театра сатиры после смерти его многолетнего руководителя Александра Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры в театральной труппе возникли после того как было принято решение отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.

Актер Александр Олешко предложил превратить запланированное представление в памятный вечер с участием коллектива спектакля, однако руководство театра не поддержало эту инициативу.

Отношения Театры Актеры
22 мая 2024, 12:37
Чулпан Хаматова стала сниматься только в эпизодах после отъезда из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После переезда в Европу два года назад Чулпан Хаматова столкнулась с трудностями в карьере. Актриса редко выходит на сцену Рижского театра и играет мало ролей из-за языкового барьера.

Как сообщила « Комсомольская правда », даже знакомые режиссеры, иммигрировавшие из России, предлагают Хаматовой лишь эпизодические участия в проектах.

Однако недавно актриса все же мелькнула на экранах в Каннах. Она сыграла небольшую роль в фильме режиссера Кирилла Серебренникова, с которым долгие годы поддерживает дружбу. Саму премию она не посетила.

При этом три года назад актриса блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, оставляя в тени голливудских звезд.

После отъезда из России актриса готовилась работать курьером , таксистом или преподавателем актерского мастерства, но нашла место в Новом рижском театре. Кроме того, Хаматовой пришлось учить латышский язык.

Кино Фильмы Европа Россия Театры Актеры
22 мая 2024, 12:22
«Я в глубоком экстазе». Кристина Асмус удивила поклонников смелым преображением
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус поделилась фотографией с короткой стрижкой «под мальчика». В своем блоге 36-летняя актриса попросила поклонников не искать скрытых смыслов в новом образе.

Асмус позировала перед камерой в объемном черном плаще и серых джинсах. Она объяснила смену имиджа тем, что ее волосы испортились из-за осветления, окрашиваний, начесов и использования плоек.

«Исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!» - поделилась Асмус.

Стоит отметить, что артистка предстала в новом образе вскоре после новости о помолвке ее бывшего мужа , юмориста Гарика Харламова с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники и коллеги комика начали поздравлять пару со скорой свадьбой.

Полтора месяца назад Асмус попала в больницу с высокой температурой. Что именно стало причиной недомогания, артистка не уточнила.

Россия Гарик Харламов Кристина Асмус Актеры

Новости по теме