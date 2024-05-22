«Я не идеальный отец». Владимир Пресняков публично обратился к уехавшему в США сыну

«Никита, сыночек мой, тебе сегодня 33. Каждый раз я хочу объять необъятное и подарить тебе всю свою любовь. И знаешь, наверняка я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой, самый старший мой сын!» - написал Пресняков-старший.

Никита Пресняков, взяв псевдоним Nick Pres, в последние годы активно трудится в сфере клипмейкинга в США. В 2023 году появились слухи о получении им американского гражданства, однако сам Никита опроверг эти сообщения.

Недавно музыкант анонсировал свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако билеты на концерты раскупают неохотно. Критик Павел Рудченко заявил, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена.