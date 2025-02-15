15 февраля 2025, 20:14

«Я не была организатором мероприятия». Хакамада оправдалась за вечеринку в Savoy

РИА «Новости»
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Ирина Хакамада не была организатором обернувшейся скандалом вечеринки в отеле Savoy в центре Москвы. Об этом сама журналистка и политик сообщила в Telegram-канале.

По словам Хакамады, на тусовку ее пригласили друзья, и присутствовать на ней она согласилась исключительно в качестве гостя, поскольку увлекается электронной музыкой.

«То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом. Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом», - подчеркнула политик.

Хакамада добавила, что после проверки документов всех присутствующих на вечеринке женщин отпустили.

Тусовка в отеле Savoy прошла в ночь на субботу, 15 февраля. В разгар мероприятия в гостиницу ворвались силовики. На полу они нашли пакетики с неизвестным порошком, а в припаркованном рядом автомобиле - оружие. Присутствовавшая на мероприятии Ирина Хакамада отвечала на вопросы очень невнятно и замедленно.

Отели Москва
15 февраля 2025, 18:07
Умерла актриса фильма «Фанфан-тюльпан» Женевьев Паж
Global Look Press
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В Париже скончалась известная французская актриса театра и кино Женевьев Паж. Об этом AFP сообщила внучка знаменитости.

Артистка умерла у себя дома. Ей было 97 лет. Публике Паж запомнилась по ролям маркизы в фильме «Фанфан-тюльпан» 1952 года и хозяйки роскошного публичного дома в картине «Дневная красавица» 1967 года.

Паж - крестная дочь знаменитого модельера Кристиана Диора. Ее дебют состоялся на сцене французского театра «Комеди Франсез». В дальнейшем артистка служила в Национальном народном театре.

В начале февраля в возрасте 47 лет умерла актриса Барби Сюй , известная по роли в сериале «Сад падающих звезд». Во время путешествия по Японии она заболела гриппом, который в итоге спровоцировал развитие пневмонии. Врачи долго боролись за жизнь Сюй, но спасти ее так и не получилось.

Париж Кино Фильмы Артисты
15 февраля 2025, 16:02
«Я вас очень люблю!» Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова выступила в одном из заведений в Казахстане. После концерта она записала эмоциональное обращение к поклонникам в социальной сети Instagram*.

Седокова предстала с красивой укладкой и сценическим макияжем на лице.

«Что могу вам сказать? Только что концерт закончился. И я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было супер-непонятно, супер-сложно и супер-переживательно. Спасибо за вашу любовь, я вас очень люблю!» - сказала поп-звезда в обращении.

Седоковой 42 года, на видео она выглядела заметно похудевшей. В декабре ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой , после чего артистка попала в больницу с нервным срывом.

Ранее в Сети появилась информация, что продажи билетов на выступление Седоковой в Алма-Ате провалились. Стоимость билета на концерт составляла порядка 28 тысяч рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Музыка Анна Седокова Артисты
15 февраля 2025, 04:51
Диана Гурцкая довела подписчиков до слез словами о муже
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая опубликовала архивное фото с супругом Петром Кучеренко, признавшись покойному мужу в чувствах в День святого Валентина. Об этом сообщил журнал The Voice.

«Ты умел украшать романтикой нашу любовь, а теперь своим светом и неосязаемым теплом украшаешь каждый мой жест, мое решение и мой жизненный путь», - отметила она.

На фото артистка была одета в белую куртку, а Кучеренко - в коричневую ветровку. Мужчина целовал руки Гурцкой и смотрел на нее. Певица призналась, что в браке с ним была самой счастливой женщиной.

Она пообещала привить лучшие качества покойного мужа их сыну Константину, в том числе, «по-настоящему любить и без остатка отдавать всего себя партнеру». Последнее Гурцкая назвала даром, которым обладал Кучеренко.

«Очень мудрые слова. До слез», - написала одна из поклонниц артистки.

Признание Гурцкой растрогало подписчиков. Пользователи поздравили ее с Днем святого Валентина, отметив, что все желают пережить такую любовь, какая была у нее с Петром Кучеренко.

Ранее Гурцкая призналась, что мечтает хотя бы на пять минут увидеть своего сына , особенно, когда ей говорят, что он красивый.

Смертность Музыка Брак Артисты
14 февраля 2025, 21:50
«В реанимации». Беременная внучка Стриженова попросила о помощи в день похорон
РИА «Новости»
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Правнук народного артиста СССР Олега Стриженова попал в реанимацию. Об этом внучка актера Александра сообщила в личном блоге.

Она попросила у подписчиков контакты знакомых врачей в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. По ее словам, сын попал в больницу во время прощальной церемонии со Стриженовым.

Позже Александра рассказала, что у нее получилось связаться с главным врачом клиники.

«Похороны дедушки. Сын в реанимации. Потом все расскажу. У меня нет полной информации, что сейчас с [ним]», - написала она.

Александра Стриженова воспитывает шестерых детей, сейчас она беременна седьмым ребенком.

Актер Олег Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Ему было 95 лет. Похороны народного артиста СССР прошли на Троекуровском кладбище 12 февраля. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.

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