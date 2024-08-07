07 августа 2024, 12:51

«Я не борюсь с женщинами»: Лебедев извинился перед Мизулиной

Global Look Press
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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной за то, что во время интервью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя* назвал деятельность ее организации «инфотерроризмом». Об отсутствии намерения оскорбить общественницу он заявил в новом видео в социальной сети «ВКонтакте».

Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера , так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. В качестве компенсации морального вреда она хотела взыскать 10 миллионов рублей, чтобы направить их на нужды семей участников спецоперации.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», - заявил Лебедев.

Он добавил, что не планирует вмешиваться в судебный процесс и выразил уверенность, что суд вынесет справедливое решение. Он также подчеркнул, что все равно не поддерживает деятельность главы ЛБИ.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной за то, что во время интервью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя* назвал деятельность ее организации «инфотерроризмом». Об отсутствии намерения оскорбить общественницу он заявил в новом видео в социальной сети « ВКонтакте ».

Интернет Блогеры Интервью Артемий Лебедев Екатерина Мизулина
07 августа 2024, 12:27
Блейк Лайвли появилась на публике в культовом платье Бритни Спирс
Global Look Press
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Голливудскую актрису Блейк Лайвли заметили в культовом платье исполнительницы Бритни Спирс. Соответствующие снимки с мероприятия разместили журналисты Daily Mail.

По данным издания, накануне Лайвли появилась на премьере киноленты «Все закончится на нас» в Нью-Йорке. Она надела сияющее длинное платье с глубоким декольте от бренда Versace. В таком же наряде больше 20 лет назад выходила на сцену Спирс.

Лайвли дополнила свой образ босоножками серебряного цвета, крупными кольцами и серьгами из золота. Актриса предпочла для мероприятия броский макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а на губы она нанесла розовую помаду. На длинных волосах артистка сделала красивые локоны.

В соцсети Instagram* она выразила благодарность Спирс за вдохновение, отметив, певица помогла многим женщинам не боятся самовыражаться и «рассказывать свои истории».

По книге Спирс «Женщина во мне» будут снимать биографическое кино. На роль певицы рассматривают несколько актрис , включая Сабрину Карпентер.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Голливуд Актеры Бритни Спирс
07 августа 2024, 11:56
«Удачные и не очень». Потерявшая нос Аршавина перенесла девять пластических операций
Freepik
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Бывшая модель Алиса Аршавина несколько лет пыталась вернуть нос, разрушенный из-за аутоиммунного заболевания. После девяти операций ее восстановление практически вышло на финишную прямую, сообщил пластический хирург Денис Агапов в своем Telegram-канале.

«Впереди еще около трех этапов реконструкции носа у Алисы Аршавиной, но уже после девятой можно сказать, что мы на верном пути», - отметил он.

Доктор пояснил, что изначально Аршавина проходила лечение в другой клинике. Там ей неудачно провели коррекцию мягкотканного компонента. Женщина обратилась к нему за помощью, когда у нее вместо носа осталось небольшое рубцовое отверстие.

Врач признался, что самой сложной для него задачей стало восполнить мягкотканное покрытие, которого почти не было.

«Кожные лоскуты забирались из носогубных складок, за счет ушных хрящей, пересаженных вместе с кожей. Был проведен ряд операций: удачные и не очень. В один этап мы потеряли из-за воспалительного процесса почти все», - рассказал Агапов.

Он добавил, что сейчас дорабатывает грубоватую конструкцию, чтобы получился изящный и красивый нос. Кроме того, врач опубликовал видео процесса восстановления бывшей модели.

Прошлой весной Аршавина показала удачный результат операции Агапова. Она больше не скрывает лицо за масками.

Болезни Андрей Аршавин Пластические операции
07 августа 2024, 11:27
«Нужно читать между строк». Продюсер — об истинном отношении Пугачевой к России
РИА «Новости»
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Бывший продюсер певицы Аллы Пугачевой Александр Запорожец заступился за артистку. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» он заявил, что примадонна всегда тепло отзывалась о своей Родине.

«Она всегда относилась хорошо к России. То, что тиражируют в интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк… Это ее судьба, ее жизнь», - отметил он.

По словам продюсера, примадонна должна обязательно навсегда вернуться в Россию, но о конкретных сроках он пока ничего сказать не может.

Запорожец пояснил, что необходимо время, чтобы осмыслить происходящее. Никто не знает подробности жизни Пугачевой.

«У Аллы Борисовны есть младшие дети, которые требуют к себе внимания, вложения временного. Сейчас все остальное вторично: мир подождет», - сказал он.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Пугачева до конца года выступит в России. Однако сама певица посмеялась над этими слухами.

Концерты Россия Алла Пугачева Шоу-бизнес
07 августа 2024, 11:13
Появилось первое видео Эдварда Била из больничной палаты
РИА «Новости»
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Состояние блогера Эдварда Била стабилизировалось, его ноге ничего не угрожает. Первым видео пранкера из больничной палаты поделился Telegram-канал Mash.

По информации издания, температура у блогера спала и к нему возвращается аппетит. Сам Бил находится в хорошем настроении и пользуется телефоном несмотря на то, что ему запрещены средства связи. Кроме того, пранкер смотрит телевизор в палате.

Несколько месяцев назад Бил получил открытый перелом ноги после падения с самоката. В конце июля блогера отправили в СИЗО за административное нарушение. Там у него начались осложнения. Пранкеру грозила ампутация, но врачам удалось справиться с инфекцией. Ему сохранили конечность и сделали переливание крови.

Накануне сосед Била по палате рассказал, что блогер уже « скачет как зайчик » и ходит по коридору с перевязанной ногой.

Врачи Блогеры Эдвард Бил

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