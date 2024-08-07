«Я не борюсь с женщинами»: Лебедев извинился перед Мизулиной

Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера , так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. В качестве компенсации морального вреда она хотела взыскать 10 миллионов рублей, чтобы направить их на нужды семей участников спецоперации.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», - заявил Лебедев.

Он добавил, что не планирует вмешиваться в судебный процесс и выразил уверенность, что суд вынесет справедливое решение. Он также подчеркнул, что все равно не поддерживает деятельность главы ЛБИ.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной за то, что во время интервью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя* назвал деятельность ее организации «инфотерроризмом». Об отсутствии намерения оскорбить общественницу он заявил в новом видео в социальной сети « ВКонтакте ».