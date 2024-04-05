05 апреля 2024, 17:31

«Я их съем»: Киркорова разозлил сын Тодоренко на шоу «Маска»

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Телеведущая Регина Тодоренко взяла на шоу «Маска» пятилетнего сына Майкла и посадила его рядом с собой в кресло наставника. Это не очень понравилось певцу Филиппу Киркорову, видео со съемок артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

«А мы сегодня на „Маске“ снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая. Не приводить больше детей на съемки, да?» - спросила телеведущая у Киркорова.

«Я их съем», - ответил он.

Народный артист Филипп Киркоров и телеведущая Регина Тодоренко на протяжении пяти лет находятся в составе жюри шоу «Маска». Для съемок нового выпуска певец выбрал костюм золотистого цвета с лацканами, похожий на узор у павлина. Дополнил образ артист большой черной шляпой.

Тодоренко пришла на съемки в менее яркой одежде, но с очень заметным гримом в розовых, фиолетовых, голубых и желтых оттенках.

Ранее ведущая решила подшутить над певцом в прямом эфире. Она назвала коллегу пожилым человеком.

Дети Филипп Киркоров Телевидение Регина Тодоренко
05 апреля 2024, 17:09
Бьянка Цензори снова появилась на публике без белья
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Избранница рэпера Канье Уэсат Бьянка Цензори снова появилась на публике в экстравагантном наряде. На этот раз она выбрала для похода в ресторан черный лиф и кремовые кружевные колготки. Белье Бьянка решила не надевать. Снимки звездной пары появились в социальных сетях.

Папарацци заметили 46-летнего рэпера и его 29-летнюю спутницу, когда те направлялись в ресторан в Лос-Анджелесе.

Бьянка собрала темные волосы в аккуратную прическу и сделала макияж. На ней было только два предмета одежды: маленький кружевной топ и полупрозрачные колготы в тон кожи. Интимные места спутница Уэста деликатно прикрыла сумочкой.

Рэпер же не изменил своему привычному стилю: надел черную куртку с капюшоном, широкие штаны и кеды.

Французы уже пригрозили Цензори санкциями за появление в общественных местах в неприличном виде. Штраф может достигнуть 15 тысяч евро.

Одежда Соцсети
05 апреля 2024, 17:02
«Под раздачу попал». Сябитова назвала возможную причину развода Харламова и Асмус
Global Look Press
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Телеведущая и сваха Роза Сябитова поучаствовала в шоу «Алена, Блин!». Во время беседы с ведущей она предположила, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли развестись из-за скверного характера артистки.

«У нее характер - мама не горюй. А может Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим. Может это Харламова надо пожалеть», - отметила Сябитова, отвечая на вопрос журналистки Алены Жигаловой о причинах невезения в личной жизни комика.

Она уточнила, что с Асмус работала на одной съемочной площадке, поэтому знает о нраве актрисы не понаслышке.

«А ты знаешь, какой характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого надо пожалеть. Она как нам всем там прикурить давала начиная от гримеров и заканчивая режиссерами», - заявила телеведущая.

Ранее экс-возлюбленная Харламова Екатерина Ковальчук опубликовала фотографии в соцсетях из поездки в США. Она путешествовала там со своим новым избранником и коллегой Владиславом Ценевым.

Семья Гарик Харламов Кристина Асмус
05 апреля 2024, 16:44
Актриса Татьяна Васильева попала на видео без парика
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Невестка 77-летней актрисы Татьяны Васильевой Мария Болонкина-Васильева сняла на видео актрису в домашней обстановке. Роликом девушка поделилась на своей странице в соцсети Instagram*.

Девушка показала подписчикам, как знаменитая бабушка нянчится с внучкой. На кадрах видно, что девочка заснула прямо на полу. Актриса объяснила невестке, что ребенок утомился, меряя давление, а потом решил отдохнуть между ванной и комнатой.

Васильева дома ходит без париков. Артистка не раз рассказывала журналистам, что побрилась налысо для борьбы с комплексами. Она назвала свой поступок победой над собой. В кино и на сцене театра артистка носит парики, у нее целая коллекция шиньонов.

Ранее кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова заявила, что Васильева теряет талант из-за скандалов. По ее словам, артистка зачастила с походами на различные ток-шоу, поэтому ее карьера идет на спад.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Актеры Татьяна Васильева
05 апреля 2024, 15:27
Николай Расторгуев попал в больницу в Москве
Global Look Press
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Солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева положили в московскую больницу. У артиста проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, во время поездки в клинику Расторгуева сопровождал личный врач.

Медики планируют провести певцу комплексное обследование. У артиста установлен имплантируемый кардиовертер, который ему будут восстанавливать в клинике, пояснил «112».

Журналисты Mash связались с женой артиста. Она уточнила, что фронтмен «Любэ» проходит плановое обследование из-за проблем с сердцем.

По информации Telegram-канала Shot , в 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца. Врачи диагностировали у него аритмию.

Ранее народный артист России Николай Расторгуев одобрил идею о появлении в школьной программе его песни. Он назвал это делом вкуса.

Болезни Россия Москва

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