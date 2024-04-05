«Я их съем»: Киркорова разозлил сын Тодоренко на шоу «Маска»

«А мы сегодня на „Маске“ снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая. Не приводить больше детей на съемки, да?» - спросила телеведущая у Киркорова.

«Я их съем», - ответил он.

Народный артист Филипп Киркоров и телеведущая Регина Тодоренко на протяжении пяти лет находятся в составе жюри шоу «Маска». Для съемок нового выпуска певец выбрал костюм золотистого цвета с лацканами, похожий на узор у павлина. Дополнил образ артист большой черной шляпой.

Тодоренко пришла на съемки в менее яркой одежде, но с очень заметным гримом в розовых, фиолетовых, голубых и желтых оттенках.

Ранее ведущая решила подшутить над певцом в прямом эфире. Она назвала коллегу пожилым человеком.