«Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы, я и [певец Филипп] Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке», - признался Хайдаров.

Хирург рассказал, что одному из врачей клиники позвонил неизвестный и начал оскорблять его, причем в трубке звучал его голос. Сотрудник потребовал у Хайдарова объяснений. После проверки выяснилось, что мошенники сформировали его голос через нейросеть.

Относительно операции, после которой умер Гаврилова, Хайдаров ответил, что оперировавший его хирург временно не работает, в клинике идет проверка. Если выяснится, что было нарушение со стороны медиков, то виновники понесут наказание.

В московской клинике Хайдарова уже провели обыски , столичный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших смерть пациента. Также стала известна причина смерти продюсера Гаврилова - запущенное острое воспаление брюшины, которое развилось спустя два дня после операции.