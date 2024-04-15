«Я этого не заслужил». Шуфутинский рассказал о скандале с семьей сына

«Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», - отметил он.

Несмотря на разлад, сын и его супруга не отказываются от денежной помощи Шуфутинского. Сейчас они живут в его доме в Филадельфии.

«Мы со Светой бывали на строительстве дома. Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться, хотя с ней были мои внуки. Я в ее сторону тоже не смотрел», - отметил шансонье.

По словам Шуфутинского, он сам достроили этот дом и сейчас в нем «живут Антон, Брэнди и их семья». Исполнитель шансона заверил, что не будет приезжать в гости к сыну.

«Они не имеют права так ко мне относиться. Я этого не заслужил», - резюмировал он.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей жене.