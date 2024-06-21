«Я деревня и есть!» Никита Кологривый устроил скандал во время интервью

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал, что не попал в сериал «Полупановы» из-за внешнего вида. Отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

По его мнению, в России образовался дефицит профессионалов на рынке кино. В пример он привел кастинг на проект «Полупановы».

«Готовился к нему очень серьезно. Большое количество времени потратил. <…> Прихожу на кастинг, они говорят: „Все хорошо, Никита, все замечательно, но у меня не деревенское лицо“. Я говорю: „У кого? У меня не деревенское лицо? Посмотри мне в глаза! Я деревня и есть! Вот она! Посмотрите на эти зубы, это деревенский частокол! Потому что я от сохи!“» - в шутку возмутился Кологривый.

Он предложил съемочной команде пересмотреть свое решение.

«От части Никита прав. Но на самом деле он давний друг продакшена \"Пензфильммаш», и я думаю, что [интервью] не имеет чересчур серьезный характер, не более чем ирония и самоирония», - поделился с 360.ru своим мнением сценарист и актер сериала Антон Просвирнин.

Он добавил, что Кологривый хороший артист, вживающийся в необходимую роль. Он снимался в других проектах продюсерской компании и это было удачно.

Премьера сериала «Полупановы» состоится 24 июня на телеканале ТНТ.

Ранее стало известно, что Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского. Премьера спектакля состоится Москве 2 июля.