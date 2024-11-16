«Я чувствую вину». У Джигана и Оксаны Самойловой умерла коза

«Я внутри максимально чувствую свою вину. Я не знаю, как мы будем рассказывать ребятам об этом. Естественно, я расстроилась. Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине», - сказала Самойлова.

Труп козы обнаружили, когда ничего не подозревающий рэпер пошел доить животных. На глазах у детей он открыл дверь сарая, и перед ними предстала жуткая картина. Никто не понимал, что произошло, ведь еще утром с козой все было в порядке. Появились версии об отравлении и приступе.

В результате Джиган вместе со своей семьей был вынужден похоронить на поле козу семьи Морозовых. Как сообщить об этом хозяевам, никто не придумал.

Съемки проходили летом, еще до того, как в доме знаменитостей появилась знаменитая козочка Мими. С ней все в порядке.

Мими уже стала почти полноправным членом семьи. Самойлова с радостью делится фотографиями, на которых ее любимица наслаждается жизнью. Ранее владелец знаменитых бутовских коз пенсионер Валерий Аникеев предложил подарить Самойловой и Джигану еще одного питомца.