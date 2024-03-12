«Я честно делаю свою работу». Собчак отреагировала на обвинения Калайджяна во лжи

По ее словам, она удивлена, что практически спустя два года после выхода интервью актер вдруг вспомнил про это событие. Телеведущая подчеркнула, что, вероятно, это связано с тем, что против нее идет заказная кампания.

«Тем временем еще раз хочу сказать: я просто честно делаю свою работу, задаю важные вопросы и раскрываю героев. Тот разговор, как мне кажется, раскрыл вас довольно хорошо», - написала журналистка.

Она также высказалась, что несмотря на идеологические разногласия, актер показался ей хорошим человеком, который уместен для своей аудитории.

Тем не менее Собчак добавила, что она никогда не обманывает своих гостей: правило off record - для нее святое. Именно поэтому ведущая готова подтвердить, что он был в курсе, что шла съемка, предоставив кадры с разных ракурсов.

Ранее Калайджян заявил, что Собчак оставила в финальной версии интервью только неудачные моменты.