05 февраля 2025, 14:26

«Я человек дождя». Канье Уэст заявил, что у него аутизм

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Американский рэпер Канье Уэст признался, что у него аутизм. Об этом он рассказал в подкасте The Download.

Ранее ему ошибочно диагностировали биполярное расстройство, но благодаря поддержке супруги, Бьянки Ценсори, удалось выявить настоящую проблему. У Бьянки был опыт общения с людьми с биполярным расстройством, и она заметила, что поведение Канье отличается, и настояла на его обращении к специалисту.

«Я человек дождя, и это моя суперспособность. Если фанаты ждут от меня определенный альбом, я сделаю все наоборот», - подчеркнул Уэст.

Уэст рассказал, что посещал того же врача, что и Джастин Бибер. Там ему и поставили диагноз - аутизм. Певец признался, что чувствует себя как герой фильма «Человек дождя», который тоже страдал от этого расстройства.

Рэпер добавил, что больше всего от его состояния страдают близкие люди, потому что не могут контролировать его поведение и слова. Публичные срывы Канье, по его словам, связаны с ощущением бессилия из-за болезни.

Ранее эпатажного рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми» в Лос-Анджелесе за слишком откровенный наряд. Музыкант пришел на мероприятие в черных брюках и футболке, а сопровождающая его супруга надела темную шубу и абсолютно прозрачное платье.

Интервью Канье Уэст
05 февраля 2025, 14:03
Экс-супругу Епифанцева проверят на пропаганду ЛГБТ
РИА «Новости»
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Активисты обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить бывшую жену Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ* в связи с ее новым фильмом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Актриса попробовала себя в качестве режиссера и сняла в Париже фильм про ЛГБТ*-эмигрантов из России. Кинолента получила название «Привет, экстремисты». По данным канала, на этом скандальная артистка не остановилась и решила снять фильм про эмигрировавшую российскую оппозицию.

По мнению общественников из «Ветеранов России», Веденскую необходимо включить в реестр иноагентов.

Артистка живет во Франции , но регулярно приезжает в Россию. Во время съемок проекта «Перевод с Турецкого» она похвалила иностранных коллег за профессионализм, а соотечественников раскритиковала за отсутствие энергии и безэмоциональность.

В этом году Веденская также снялась в сериале «Белая панама». Работа над этим проектом проходила в Новороссийске.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Кино ЛГБТ Актеры
05 февраля 2025, 13:06
«Готов предать кого угодно». Лолита ополчилась на Киркорова из-за нападок на Ивлееву
Global Look Press
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Певица Лолита Милявская высказалась о Филиппе Киркорове на фоне его нападок на блогершу Настю Ивлееву после «голой» вечеринки. Артистка считает, что ее «коллега по цеху» готов предать кого угодно. Видео ее заявлений опубликовал Telegram-канал «Алена, Блин!».

По словам певицы, некогда близкий ей друг, после скандального мероприятия предал Ивлееву и других звезд, посетивших вечеринку. Она уличила Киркорова во лжи и заявила, что он был на тусовке несколько часов, а не 15 минут, как утверждает.

«Что с него взять? Человек, готовый на все что угодно, который готов предать кого угодно. <… > Мы все провинились, я тоже провинилась. Только Филипп Киркоров для меня человек, который просто предал всех своих собратьев <… > Посмотрите только, как он наклоняется везде, где только можно. У него есть ресурсы только для охраны своей собственной персоны и короны», - сказала певица.

Ранее выступления Лолиты Милявской отменили в Кемерове и Новокузнецке. Артистка обвинила организаторов в плохом уровне безопасности концертных площадок.

Скандалы Филипп Киркоров Лолита Милявская Анастасия Ивлеева Артисты
04 февраля 2025, 23:19
«Пришел и отшпиливилил». Гоген Солнцев заподозрил, что жена родила сына не от него
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Шоумен Гоген Солнцев устроил разборки с женой в программе «ДНК» на телеканале НТВ. Он обвинил супругу в измене и заявил, что его сын Иван ему не родной.

Что говорит об измене возможный любовник жены Гогена Солнцева Владислав Черных рассказал, что устроился к Солнцеву ассистентом в 2020 году.

«У меня был широкий круг обязанностей, иногда был курьером - что-то отвезти, что-то привезти. Взаимодействовали мы регулярно. Когда-то чаще с Гогеном, когда-то - с Полиной», - рассказал молодой человек.

Черных категорически отрицал связь с женой босса и заявил, что отношения были сугубо профессиональные. Обвинения Солнцева он назвал чушью, ложью и провокацией.

Жене Солнцева приходится подрабатывать Супруга шоумена настаивала, что Иван - сын Солнцева.

«Такого не может быть ни в коем случае. Потому что я взрослый человек. Я в браке. У меня есть любимый мужчина», - завила Давыдова.

Женщина подчеркнула, что Солнцев обещал ей безбедную жизнь, однако денег не дает. Она заявила, что ей приходится подрабатывать. На что Гоген ответил, что дает ей 100 тысяч рублей и предлагает нанять няню. Давыдова это отрицает. Она добавила, что получает только пособие как мать-одиночка, потому что в графе «отец» у Ивана стоит прочерк. При этом Полина желает сохранить отношения с шоуменом.

«Я его очень люблю, даже когда он такой конфликтный и экспрессивный. О какой постели может идти речь сейчас, не до этого, но мы близкие люди», - заявила Давыдова.

Известно, что ранее Гоген Солнцев был женат на матери Полины - Екатерине Давыдовой.

Красится и наряжается только для любовника Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что его жена Полина Давыдова забеременела от его молодого ассистента Владислава Черных. В 2024 году Давыдова родила сына, мальчика назвали Иван, ему почти год. Солнцев заявил, что старался быть ему хорошим отцом, однако в последнее время у него закрались сомнения в своем отцовстве.

«Ване скоро будет год. И начинаются разговоры, знакомые мне говорят - глаз не твой, нос не твой. Я понимаю, что ребенок может быть похож через поколение на бабушек или дедушек», - заявил эпатажный шоумен.

Он обвинил жену, что она красится и наряжается только для любовника, а перед ним - «как 90-летняя бабушка». Солнцев захотел провести экспертизу ДНК, и решил сделать это публично, в эфире телеканала НТВ.

Солнцев возмутился тем, что ассистент и его супруга проводят вместе много времени, в то время как он работает в два раза больше, чтобы обеспечить «брюхатую» жену витаминами.

«Он стал больше времени с ней проводить, потому что она брюхатая. Он стал это делать, потому что знал о том, что, возможно, она залетела от него. Вы в театре ночевали, там, где ребенка делали-строгали. Я зарабатываю где-то там для нее бабки, а он пришел в мою кровать и ее отшпиливилил», - шоумен не сдерживал эмоции в студии.

Дети Отношения Женщины Мужчины Брак
04 февраля 2025, 18:47
Орбакайте анонсировала тур по Европе
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Певица Кристина Орбакайте проведет тур по Европе. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Концерты запланированы на май и июнь 2025 года. В мае Орбакайте выступит в Лиссабоне, Оффенбахе, Штутгарте, Аугсбурге, Гамбурге, Берлине, Цюрихе, Нойсе, Барселоне и Праге.

Также мероприятия состоятся в Таллине и Вильнюсе. В июне артистка посетит Юрмалу.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров выступил с Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей торжества была организатор мероприятий в поддержку Украины. Звезды выступили на площадке Da Mikele Illagio - обычно там проводят свадьбы и корпоративы.

До этого Орбакайте обнародовала редкие кадры исторического выступления Аллы Пугачевой в Чернобыле. Концерт прошел после аварии на атомной электростанции в небольшом поселке под Припятью. Тогда певица и ее коллеги хотели поддержать ликвидаторов, мероприятие посетили около девяти тысяч человек.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Европа Кристина Орбакайте

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