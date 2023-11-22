«Я больше так не буду». Задержанный Шарлот попросил прощения за сожжение российского паспорта

Комментируя слова певца, Мизулина написала, что он, по ее мнению, не совсем адекватно оценивает ситуацию.

В середине ноября Шарлот обратился к поклонникам из Армении и попросил помочь ему деньгами на билет в Россию. Музыкант заявил, что после возвращения хочет пожить в деревне, а также выпустить новый альбом. Артист сообщил, что «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре».

Лига безопасного интернета просила МВД проверить певца. Когда Шарлот прилетел в аэропорт Пулково, его тут же задержали сотрудники полиции. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» , на музыканта составляют протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, дискредитации ВС России и мелком хулиганстве.

По словам Шарлота, он сжег паспорт из-за «осечки в понимании происходящего». Певец отметил, что ошибочно помешался на ложной информации и раскаивается в своем проступке.

«Простите. Я больше так не буду», - сказал с улыбкой Шарлот в финале видео.