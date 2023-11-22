22 ноября 2023, 10:26

«Я больше так не буду». Задержанный Шарлот попросил прощения за сожжение российского паспорта

РИА «Новости»
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Певец Шарлот объяснил, зачем сжег российский паспорт, и извинился за свой проступок. Видео с заявлением артиста опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Комментируя слова певца, Мизулина написала, что он, по ее мнению, не совсем адекватно оценивает ситуацию.

В середине ноября Шарлот обратился к поклонникам из Армении и попросил помочь ему деньгами на билет в Россию. Музыкант заявил, что после возвращения хочет пожить в деревне, а также выпустить новый альбом. Артист сообщил, что «предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре».

Лига безопасного интернета просила МВД проверить певца. Когда Шарлот прилетел в аэропорт Пулково, его тут же задержали сотрудники полиции. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» , на музыканта составляют протоколы по статьям об умышленной порче документа, удостоверяющего личность, дискредитации ВС России и мелком хулиганстве.

По словам Шарлота, он сжег паспорт из-за «осечки в понимании происходящего». Певец отметил, что ошибочно помешался на ложной информации и раскаивается в своем проступке.

«Простите. Я больше так не буду», - сказал с улыбкой Шарлот в финале видео.

Паспорта Музыка
22 ноября 2023, 05:19
Певца Шарлота задержали в аэропорту после видео с сожжением паспорта
РИА «Новости»
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Полицейские задержали Эдуарда Шарлота в аэропорту Пулково, куда певец прилетел из Армении. Об этом сообщили «Известия».

В июне, находясь на территории Армении, Шарлот сжег на видео свой российский паспорт. Некоторые подписчики поддержали «перфоманс» блогера и скидывали ему донаты.

В понедельник, 13 ноября, певец сообщил поклонникам, что собрался вернуться в Россию. По словам музыканта, он создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь хочет записать и выпустить его в России.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», - заверил музыкант.

Шарлот также пожаловался, что ему не хватает денег на билет и попросил подписчиков финансово ему помочь.

В ноябре Эдуард Шарлот вызвал певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) на творческую и музыкальную дуэль. Блогер предложил вокалисту встретиться в помещении, где будет стоять фортепиано, и показать свои навыки игры на музыкальном инструменте, умение сочинять композиции и голосовой диапазон.

Армения Паспорта Музыка
22 ноября 2023, 04:20
Мировые бренды предложили сотрудничество Кате Лель после успеха хита 20-летней давности
РИА «Новости»
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Мировые бренды предложили сотрудничество Кате Лель (Екатерине Чуприниной) после успеха в чарте Spotify ее хита 20-летней давности «Мой мармеладный». Об этом сама певица рассказала РИА «Новости».

«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», - сообщила артистка.

Ранее стало известно, что песня «Мой мармеладный», написанная Максимом Фадеевым и исполненная Катей Лель в 2004 году, неожиданно стала лидером мировых чартов.

В рейтинге Spotify хит занял пятую строчку , обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд. В ноябре 2023 года песня стала одним из трендов в TikTok. Пользователи со всего мира танцуют под него, примеряя на себя образ русских девушек из «нулевых». Главные атрибуты образа - шубы и меховые шапки.

Под хит Кати Лель в TikTok станцевала даже Крис Дженнер - успешная американская бизнесвумен, мать Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер.

Музыкальные клипы Соцсети Песни Музыка TikTok
21 ноября 2023, 22:04
Российский актер театра и кино Максим Шахров умер в 27 лет
Unsplash
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Ушел из жизни артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Ему было 27 лет. О смерти актера сообщили в Telegram-канале театра.

«Потеря.Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, Артиста Максима Шахрова», - написали в публикации.

Как уточнили в театре, молодой человек погиб во вторник, 21 ноября, при ДТП. Он попал в аварию, когда торопился попасть на репетицию.

Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года. Он окончил Московский государственный институт культуры. Своей специальностью выбрал направление «артист драматического театра и кино». В Истринском муниципальном драматической театре Шахров начал служить в 2020 году. Среди его работ были постановки «Тайна волшебных часов», «Бременские музыканты», «Укрощение строптивой» и другие. Также он снимался в фильме «Закрытый уровень».

Кино Театры Актеры
21 ноября 2023, 18:23
Родители объявленной в розыск Джамалы оказались владельцами бизнеса в России
Global Look Press
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Семья украинской певицы Джамалы, объявленной в России в розыск, ведет бизнес в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, родители артистки, которую в жизни зовут Сусана Джамаладинова, по-прежнему живут возле Алушты. По месту их прописки находится отель «Кучук-Узень», где просят за номер несколько тысяч рублей за ночь. На этот же адрес зарегистрировали религиозную мусульманскую организацию «Кучук-Узень», в которой отец Джамалы занимает пост президента.

Авторы Shot обратили внимание, что на отце украинской певице не числится ни ИП, ни какое-либо юрлицо. Из-за этого неясно, легально ли он ведет гостиничный бизнес.

Джамала представляла Украину на Евровидении в 2016 году и заняла на конкурсе первое место. Певицу включили в базу розыска МВД России по уголовной статье. По данным Shot, причиной стало распространение артисткой фейков о российской армии.

МВД РФ Россия Музыка Украина

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