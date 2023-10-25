Xolidayboy будет судиться с Мизулиной из-за испорченной репутации

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По данным канала, представитель музыканта потребовала наказать общественницу по статье о клевете. Ранее Мизулина поддержала требование отменить концерты артиста в России из-за того, что его команда отказалась выразить свое отношение к СВО.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали», - заявила Почеко.

Ставропольская Ассоциация патриотических сил попросила отменить концерты Xolidayboy в Пятигорске и Ставрополе в ноябре. Мизулина публиковала в своем Telegram-канале призывы активистов отменить тур артиста.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что блогера Даню Милохина необходимо призвать в армию, ведь у него нет отсрочки от военной службы.