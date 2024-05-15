«Взрослая красавица». Ургант показал фото старшей дочери

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«У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду - с красивой, шестнадцатилетней», - написал телеведущий.

Поклонники отметили привлекательную внешность старшей дочери Урганта и указали на схожесть с ее прабабушкой.

«Ну вылитая Нина Ургант, не зря так назвали», «Очень похожа на свою прабабушку», «Прям вижу взгляд Нины Ургант», «Взрослая красавица», «Гены Ургантов на лицо», «Очень красивая девушка», «Натуральная красавица, что редкость», - написали пользователи под постом шоумена.

Некоторые подписчики, глядя на снимок именинницы, посетовали на быстротечность времени.

«Ее уже и не узнать, как время летит», - отметили комментаторы.

Накануне шоумен уехал в Грузию после того, как его выступление на вечере барда Булата Окуджавы отменили. Он разместил ролик в соцсети, на котором танцует в местном дворике.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.