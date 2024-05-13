Взгляните и ужаснитесь. Бородина назвала Евровидение «парадом фриков»

«Видели победителя Евровидения? Лучше бы я этого не видела, хотя чему уже удивляться», - заявила она.

По ее словам, у артиста хороший голос, однако сложилось впечатление, что победу он одержал только благодаря своему неординарному внешнему виду.

Также звезда заявила, что в 2024 году на музыкальном конкурсе костюмы участников «превзошли себя».

«Катастрофа просто, хорошо, что у нас не транслируют этот парад фриков», - написала Бородина и предложила подписчикам взглянуть на кадры с мероприятия, чтобы «ужаснуться».

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что политика стала ключевой проблемой Евровидения в 2024 году. По его мнению, из-за этого у поклонников вскоре пропадет интерес к песенному конкурсу.