«Вызывает только отвращение». В Госдуме призвали признать Макаревича экстремистом

«Это не пранк, а разоблачение, потому что Макаревич* думал, что разговаривает с Зеленским, а по сути он разговаривал с российскими блогерами», - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что певец во время разговора с пранкерами не только признался в финансировании ВСУ, но и в том, что ждет победы Украины, чтобы поехать выступать.

«Знаю, что у Макаревича* в России есть фирма, и в год он на этом огромные деньги зарабатывает. Считаю, что это надо все блокировать, закрывать ему сюда въезд. Пусть он находится в своем, дорогом его душе, как он говорит, Израиле. Там, соответственно, зарабатывает свои деньги», - отметил депутат.

Отвечая на вопрос об изменении отношения поклонников к музыканту после разоблачения, Хамзаев указал на отсутствие у певца зрителей.

«У него не осталось никакой публики. Он человек, который потерял все в этом вопросе, точнее продал все ради своей выгоды какой-то непонятной», - объяснил депутат.

Хамзаев добавил, что у Макаревича* нужно забрать имущество.

«Конфисковать и на нужды СВО направить. Нужно признать его экстремистом и судить», - заключил политик.

Макаревич* выразил поддержку Украине и согласился помогать ВСУ. Артист также пожелал победы киевскому режиму.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.