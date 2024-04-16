16 апреля 2024, 03:41

«Вытолкают взашей». Хованский откажется от российского гражданства

РИА «Новости»
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Сбежавший в Сербию блогер Юрий Хованский не исключил, что откажется от российского гражданства. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Вписка».

«Мне здесь нравится. Здесь кайфово, здесь балдеж», - прокомментировал он свою жизнь в балканской стране.

Однако, чтобы остаться в Сербии, ему необходимо иметь загранпаспорт, который он еще не получил. При этом у него есть гражданство Мексики, но нет паспорта этой страны.

В Сербии, как он отметил, можно жить только по загранпаспорту.

«Поэтому формально я могу отказаться [от российского гражданства], но тогда меня взашей вытолкают в Мексику», - добавил Хованский.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* устроил драку с блогером Хованским во время концерта в Сербии. Видео инцидента разместил в Telegram-канале блогер Нариман Намазов, известный в Сети под псевдонимом Абу.

* признан Минюстом России иностранным агентом

Мексика Паспорта Сербия Блогеры
16 апреля 2024, 04:20
Протодиакон Кураев сообщил о восстановлении его в священническом сане
РИА «Новости»
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Протодиакон Андрей Кураев* заявил, что Константинопольская православная церковь вернула ему сан священника, которого он был лишен по решению патриарха РПЦ Кирилла. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее», - сказано в церковном указе КПЦ.

Ранее Министерство юстиции РФ включило бывшего протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева* в реестр иностранных агентов.

«Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», - уточнил Минюст.

* Признан Минюстом иноагентом

РПЦ Патриарх Кирилл Иноагенты
16 апреля 2024, 01:15
Дочь Кати Лель впервые спела в передаче на ТВ
РИА «Новости»
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Дочь певицы Кати Лель 15-летняя Эмилия приняла участие в программе «Секретный артист» на канале «Пятница!». В программе эксперты должны угадать, родственником какой звезды является вышедший на сцену человек.

В новом выпуске передачи Эмилия спела трек артиста Jony «Комета». Мать девочки поддержала дочь, они вместе исполнили песню «Я по тебе скучаю». Как отметила певица, она всегда знала о природном вокальном таланте у наследницы.

Лель рассказала историю, как кормила Эмилию грудью, когда она была еще младенцем. В этот момент артистке позвонила педагог по пению. Маленькой девочке не понравилось это и она начала рычать.

«Моя профессорша сказала: „Катя, кто там рядом с вами так круто рычит? Кто это с такими голосовыми связками - круче, чем у вас?“» - вспомнила вокалистка.

Ранее стало известно, что гонорар Кати Лель в несколько раз увеличился. Это случилось после того, как ее песня 20-летней давности «Мой мармеладный» внезапно возглавила мировые чарты.

Песни
16 апреля 2024, 00:55
Пугачева в свой юбилей активизировалась на YouTube-канале
РИА «Новости»
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Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева в день своего 75-летнего юбилея начала активно вести YouTube-канал, который создала три года назад. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.

Всего на канале Примадонны 17 роликов. Один из них размещен три года назад, другой - год назад, а третий - 12 дней назад. Подписчиков у Пугачевой немного, всего 40,9 тысяч. Последний выложенный клип «Алла Пугачева в YouTube» набрал 62 тысячи просмотров за 14 часов. На 16 апреля Пугачева анонсировала трансляцию клипа на песню «Позови меня с собой».

Подлинность канала подтвердила Кристина Орбакайте. В соцсети дочь Пугачевой выложила клип со своей знаменитой матерью и поздравила ее с днем рождения. Певица рассказала, что Пугачева начала активно вести свой YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.

Пугачева отметит свой юбилей на Кипре банкетом на 160 человек. Приглашены все родственники и друзья певицы.

Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева в день своего 75-летнего юбилея начала активно вести YouTube-канал , который создала три года назад. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.

Соцсети Песни Алла Пугачева YouTube
16 апреля 2024, 00:09
Кирилл Андреев из «Иванушек» поздравил Пугачеву с юбилеем
РИА «Новости»
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Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев поздравил звезду российской эстрады Аллу Пугачеву с 75-летием. Об этом он рассказал в комментарии mk.ru.

По его словам, песни в ее исполнении знает каждый житель России.

Раннее он и другие участники группы «Иванушки International» встречались с поп-дивой на совместных концертах.

«С днем рождения, Алла Борисовна. Здоровья! Это самое главное», - заявил исполнитель.

Ранее композитор и автор песен Николай Агутин заявил, что считает ключом к успеху Аллы Пугачевой ее несомненный талант и умение приковывать внимание аудитории. Поздравлять примадонну с юбилеем он не планирует, потому что не умеет пользоваться соцсетями. Певица же решила отметить 75-й день рождения масштабным гастрольным туром.

Концерты Песни Россия Музыка Алла Пугачева

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