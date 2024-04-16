«Вытолкают взашей». Хованский откажется от российского гражданства

«Мне здесь нравится. Здесь кайфово, здесь балдеж», - прокомментировал он свою жизнь в балканской стране.

Однако, чтобы остаться в Сербии, ему необходимо иметь загранпаспорт, который он еще не получил. При этом у него есть гражданство Мексики, но нет паспорта этой страны.

В Сербии, как он отметил, можно жить только по загранпаспорту.

«Поэтому формально я могу отказаться [от российского гражданства], но тогда меня взашей вытолкают в Мексику», - добавил Хованский.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* устроил драку с блогером Хованским во время концерта в Сербии. Видео инцидента разместил в Telegram-канале блогер Нариман Намазов, известный в Сети под псевдонимом Абу.

* признан Минюстом России иностранным агентом