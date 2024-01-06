«Вытащили из кабака». Резник рассказал, как вместе с Паулсом создал Вайкуле назло Пугачевой

Агрессия Вайкуле, по его словам, объясняется приемом тяжелых препаратов. Таким образом Лайма зарабатывает на лекарства, отметил Резник. Однако его возмутили высказывания исполнительницы, которая стала известна благодаря им с Паулсом, которые написали ей хиты «Вернисаж» и «Еще не вечер».

«Мы с Раймондом - соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», - рассказал Резник правду о появлении на сцене Вайкуле.

Сам поэт стал ей практически продюсером, возил ее по радиостанциям, организовывал выступления на телевидении. Именно благодаря их с Паулсом песням она получила многие музыкальные награды.

Сейчас Вайкуле проживает в Латвии. В декабре она развлекала латвийского миллионера песней на русском языке.