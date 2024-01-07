07 января 2024, 16:17

Выступления сбежавших из России звезд не заинтересовали зарубежных зрителей

РИА «Новости»
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Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов. Они начали отменять анонсированные гастроли или перешли из крупных залов в небольшие клубы, сообщил сайт kp.ru, который проанализировал данные о продаже билетов на выступления уехавших звезд.

Месячное число концертов группы «Сплин» за границей теперь исчисляется единицами, а не десятками, как было в России. Первый концерт коллектива в этом году запланирован только на февраль в Лондоне. Но стоимость билетов отпугнула поклонников. Пока разобрали только галерку по стоимости от 80 до 120 фунтов стерлингов.

Продюсеры группы «Би-2» с единственным оставшимся фронтменом Левой (Егором Бортником*) поступили хитрее. Они договорились о концертах в местах отдыха россиян. В январе запланировано выступление в клубе тайского Пхукета с билетами за 8,9 тысячи рублей. В апреле артисты отправятся на гастроли в Турцию.

Запланированный на конец декабря концерт Земфиры* из-за небольшого количества проданных билетов отменили в Дубае. Стоимость посещения выступления некогда популярной артистки начиналась от 120 тысяч рублей. Несмотря на то, что в стране собрались далеко не бедные россияне, интерес к певице явно угас.

Переехавший в Израиль Андрей Макаревич* стоимость своих выступлений снизил с пяти до двух миллионов рублей. Но эти деньги артист делит со всеми музыкантами. Обычно он дает небольшие концерты на частных мероприятиях.

Юбилейный тур его группы «Машина времени» в честь 55-летия коллектива тоже под угрозой срыва. К примеру, в Ереване выступление перенесли с октября 2023 года на апрель. Но даже с учетом новой даты организаторы продали чуть больше половины билетов.

Сохранить интерес публики уехавшие из России артисты пробуют разными способами. Земфира* с наступлением 2024 года анонсировала выпуск нового альбома. Артистка подчеркнула, что завидует тем, кому еще только предстоит его послушать.

*Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов. Они начали отменять анонсированные гастроли или перешли из крупных залов в небольшие клубы, сообщил сайт kp.ru , который проанализировал данные о продаже билетов на выступления уехавших звезд.

Концерты Россия Музыка
07 января 2024, 05:56
Названы самые кассовые российские актрисы 2023 года
РИА «Новости»
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Продюсер Сергей Лавров составил список российских актрис, картины с участием которых собрали в прокате больше всего в 2023 году. В него вошли 20 имен, сообщили на сайте «Аргументы и факты».

Лидирует актриса Алина Алексеева, снявшаяся в четырех проектах, собравших в совокупности три миллиарда 130,7 миллиона рублей. Самыми прибыльными из них оказались сказка «По щучьему велению» и «Поехавшая», так как прокат окупил затраты на их производство и рекламу.

Второе место досталось Елене Валюшкиной - три релиза собрали кассу два миллиарда 629,2 миллиона рублей. При этом в прокате окупились две картины - «Вызов» и «Елки-10».

Замыкает тройку лидеров актриса Мила Ершова, снявшаяся в двух фильмах, которые собрали в проекте два миллиарда 519,1 миллиона рублей.

На четвертом месте оказалась Агриппина Стеклова, на пятом - Юлия Пересильд. В двадцатку также попали Анна Михалкова, Анна Уколова, Олеся Железняк, Аглая Тарасова и другие.

Ранее сообщили, какие фильмы и сериалы выйдут в январе 2024 года.

В топ-10 кинопремьер, в частности, попали картины «Стальная хватка», «Остров изгоев», сериалы «Фамильное кладбище».

Кино Россия Деньги Актеры Телевидение
07 января 2024, 02:27
Российские авторы подали в суд на «Мутабор» и Киркорова
РИА «Новости»
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Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд с иском на владельцев ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовались в заведении во время «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, к ООО «Арт Центр», которое является владельцем клуба «Мутабор», подали иск на сумму в 537 тысяч рублей. Согласно предварительной информации, с ответчика хотят взыскать компенсацию за использование музыки, звучавшей в ходе скандального мероприятия в этом клубе.

Помимо этого, РАО намерено взыскать через суд два миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова. Причина иска от авторского общества к артисту пока не озвучивалась.

Выступления Киркорова убрали изо всех новогодних программ, в том числе, из «Песни года», после его участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. В своем новогоднем обращении артист пожаловался на врагов к поклонникам. При это он добавил, что жизнь была бы неинтересной, если бы в ней все было спокойно.

Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева
07 января 2024, 00:38
После позора на «голой вечеринке» Киркоров нашел концертное пристанище в Дубае
РИА «Новости»
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Конец 2023 года оказался неудачным для Филиппа Киркорова. После посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой исполнителя вырезали из новогодних шоу и фильмов. Под вопросом и его российские концерты в 2024 году. Зато уже запланированы мероприятия в Дубае, сообщил сайт Woman.ru.

После «голой» вечеринки Киркоров поспешил извиниться, заявив, что зашел туда на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом костюм исполнитель подобрал исключительно по теме мероприятия. Киркоров красовался в сетчатых брюках и подобии кофты.

Видимо, второй раз певец извиняться не планирует, да и на ближайшие дни у него уже есть планы: 6 и 7 января Киркоров проведет концерты в популярном у россиян дубайском ресторане Chalet Berezka. Там исполнитель выступит сольно и в дуэте с Михаилом Шуфутинским, с которым выпустил новую песню «Жара Дубая». Как отмечает издание, все билеты уже раскуплены.

Сам Киркоров, помимо извинения по поводу участия в вечеринке Ивлеевой, высокопарно прошелся по тем, кто его не поддержал. Он заявил, что 2023 год «многое расставил на свои места» и раскрыл исполнителю глаза на некоторых людей.

Филипп Киркоров Концерты Песни Фильмы Новый год Дубай
07 января 2024, 00:29
«Шакалы». Разин накинулся на спевшего на французском «Седую ночь» Лазарева
РИА «Новости»
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Продюсер Андрей Разин обвинил в воровстве песен группы «Ласковый май» певцов Сергея Лазарева и Романа Жукова. Об этом сообщило издание News.ru.

Разин заявил, что все авторские права на песни группы принадлежат только ему, а другие артисты воруют творчество «Ласкового мая».

«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы „Ласковый май“. Вот Сережа Лазарев выложил на французском „Седую ночь“, Рома Жуков и „Белые розы“. Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать», - написал он в социальных сетях.

Разин отметил, что ему никто не заплатил за использование легендарных композиций.

Лазарев исполнил хит группы на французском языке, когда снялся в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Это вызвало ярость у Разина. Сам певец никак пока не отреагировал на возмущенные выпады продюсера.

Ранее Филипп Киркоров обиделся на Сергея Лазарева из-за отсутствия публичной поддержки с его стороны после скандала с откровенной вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой, в которой он принял участие.

Андрей Разин Песни Музыка Сергей Лазарев

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