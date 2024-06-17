Выступление Жанны Агузаровой на МУЗ-ТВ закончилось скандалом

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Представители артистки заявили, что номер вырезали из-за технических проблем с освещением и графикой.

Кроме того, Агузарова столкнулась с неприятностями перед выходом на красную дорожку. Ее новые туфли оказались очень неудобными и постоянно спадали с ног, что вызывало у певицы стресс.

Певица пришла на премию МУЗ-ТВ 2024 с нарисованным глазом. На экс-вокалистке группы «Браво» были черная куртка, пестрый шарф и разноцветные туфли с открытым носом. Под солнцезащитными очками журналисты разглядели заклеенный пластырем левый глаз.

Эксперты предположили, что Жанна Агузарова пыталась скрыть следы неудачной пластики, ведь подобные стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи.