17 июня 2024, 22:23

Выступление Жанны Агузаровой на МУЗ-ТВ закончилось скандалом

РИА «Новости»
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Выступление певицы Жанны Агузаровой исключили из телеэфира музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024. Концерт прошел 14 июня в Москве, сообщил «Московский комсомолец».

Представители артистки заявили, что номер вырезали из-за технических проблем с освещением и графикой.

Кроме того, Агузарова столкнулась с неприятностями перед выходом на красную дорожку. Ее новые туфли оказались очень неудобными и постоянно спадали с ног, что вызывало у певицы стресс.

Певица пришла на премию МУЗ-ТВ 2024 с нарисованным глазом. На экс-вокалистке группы «Браво» были черная куртка, пестрый шарф и разноцветные туфли с открытым носом. Под солнцезащитными очками журналисты разглядели заклеенный пластырем левый глаз.

Эксперты предположили, что Жанна Агузарова пыталась скрыть следы неудачной пластики, ведь подобные стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи.

Концерты Жанна Агузарова Москва
17 июня 2024, 22:48
Розенбаум проиграл суд из-за долгов за электричество
РИА «Новости»
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Певец Александр Розенбаум проиграл судебный процесс с коммунальщиками на 386 тысяч рублей. Суд обязал композитора выплатить долги за сеть пивных в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, АО «Невский Экологический Оператор» подал несколько исков за неуплату счетов за энергоснабжение в сети питерских пивных ООО «Толстый фраер».

Сначала компания потребовала с Розенбаума 302 тысячи 281 рубль, а чуть позже подала иск на 84 тысячи 66 рублей. Арбитражный суд Петербурга принял решения в пользу истца.

Исполнитель имеет несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов.

Розенбаум является основателем этих заведений. Первая пивная открылась в 2003 году. За это время в Северной столице появились шесть ресторанов.

Долги Санкт-Петербург Рубль Суд Электричество Рестораны
17 июня 2024, 19:23
Певица Адель выступила в Лас-Вегасе в платье от Дома моды Юдашкина
Global Look Press
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Дом моды Валентина Юдашкина потратил два месяца на дизайн и пошив платья для британской певицы Адель, в котором она появилась на концерте в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщили «Известия».

Собеседники журналистов подчеркнули, наряд исполнительницы - полностью ручная работа. По заказу стилиста певицы наряд изготовили в черном цвете, а за основу взяли образы из последней коллекции, которые показали на Неделе моды в Дубае.

«Для Адель мы внесли некоторые изменения в модель и создали новое платье для певицы», - пояснили в пресс-службе модного дома.

После изготовления наряда его отправили в США, где находилась команда исполнительницы.

Российский модельер, народный художник и заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет в мае прошлого года. Последние годы жизни он боролся с серьезным заболеванием.

В конце прошлой недели на могиле Юдашкина на Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник. Его автором стал народный художник России Андрей Ковальчук. В ходе общения с журналистами он рассказал, что с модельером познакомился в начале 80-х годов, когда они вместе служили в армии.

Мода США Великобритания Россия Музыка
17 июня 2024, 18:59
«Деградация и распущенность». Погребняк назвала Баскова мелочным хамом
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Блогер и дизайнер Мария Погребняк заступилась за певицу Ольгу Бузову после конфликта с ведущим премии МУЗ-ТВ Николаем Басковым. На своей странице в социальной сети Instagram* она возмутилась поведением артиста и заявила о недостатке хороших ведущих и настоящих мужчин на сцене.

«До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы называть женщину козой? Позор Николаю Баскову, который, вместо того чтобы отправить букет цветов с извинениями, повел себя как мелочный хам», - написала она.

По мнению Погребняк, таким людям нет места на главных сценах страны и телевидении. Она заявила, что медийные персоны должны быть примером для молодежи. Блогер призвала матерей прививать у сыновей уважение к женщинам.

«Благодаря таким, как Басков, все нормы морали рассыпаются в одночасье, а принципы безжалостно попираются из-за безнаказанности», - заключила Погребняк.

Фигуристка Алина Загитова также раскритиковала артиста за его слова во время вручения премии. Спортсменка предложила Баскову использовать скотч вместо микрофона.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Ольга Бузова Женщины Блогеры Музыка Телевидение Николай Басков Шоу-бизнес
17 июня 2024, 18:37
Жанна Агузарова столкнулась с осложнениями после пластики
Global Look Press
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Певица Жанна Агузарова пытается скрыть следы неудачной пластики. Таким мнением с изданием «Комсомольская правда» поделился эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков.

Певица Жанна Агузарова пытается скрыть следы неудачной пластики. Таким мнением с изданием « Комсомольская правда » поделился эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков.

Певица появилась на премии МУЗ-ТВ 2024 с нарисованным глазом. Для выхода экс-вокалистка группы «Браво» выбрала черную куртку, брюки, пестрый шарф, разноцветные туфли с открытым носом и солнцезащитные очки. Журналисты разглядели под аксессуаром заклеенный пластырем левый глаз.

Володченков предположил, что Агузарова столкнулась с осложнениями после неудачного RF-лифтинга, лазерного омоложения или блефаропластики, так как подобные стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи.

«Если сам глаз как зрительный орган не пострадал, то реабилитация после осложнений может занимать от трех-четырех месяцев до полугода», - отметил он.

Хирург добавил, что звезда вероятно сделала подтяжку средней трети лица год-полтора назад, а ее отсутствие на нижней трети или неудачное врачебное вмешательство она решила прикрыть массивным шарфом. По мнению Володченкова, Агузарова также прибегла к филлерам.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о неудачной пластике груди. Она призналась, что в определенный период жизни устала от своей яркой внешности

Ольга Бузова Женщины Блогеры Музыка Телевидение Николай Басков Шоу-бизнес

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