03 августа 2024, 21:38

Выступление Ивана Урганта на фестивале в Петербурге отменили

РИА «Новости»
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Выступление шоумена и телеведущего Ивана Урганта на музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом артист сообщил в Instagram*.

По словам Урганта, его пригласили «выступить с гитарой и усами» и он дал согласие, не раздумывая.

«Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни при чем», - отметил он.

Ургант обратился к тем, кто купил билеты, с просьбой все равно пойти на мероприятие, отметив, что «это важный фестиваль и доброе дело». Телеведущий пообещал перечислить в поддержку фонда 500 тысяч рублей.

Ургант должен был выступить на музыкальном фестивале 21 августа в Петербурге. Организатором концерта выступил благотворительный фонд, помогающий детям с аутизмом. Выступление шоумена анонсировали под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Санкт-Петербург Фестивали Иван Ургант
03 августа 2024, 10:12
Forbes получил подтверждение, что у Павла Дурова больше двух детей
Global Look Press
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Ирина Болгар доказала, что является матерью троих детей Павла Дурова. Таким образом, официальных наследников у основателя Telegram уже не двое, а пятеро. Об этом написал Forbes.

По просьбе издания Болгар прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, а также сканы нотариально заверенных переводов документов на английский и французский языки и семейное фото.

Швейцарская переводчица подтвердила подлинность документов. На аналогичный запрос нотариусу ответа пока не пришло.

Ранее Болгар раскрыла подробности совместной жизни с основателем Telegram. По ее словам, она живет с детьми в Швейцарии.

Сам Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей , поскольку когда-то он был активным донором спермы.

Дети Forbes Павел Дуров
03 августа 2024, 00:13
Shaman раскрыл секрет своего успеха
РИА «Новости»
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Упорство и одержимость профессией помогут достичь успеха в карьере. Об этом заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал Пятому канал» на VK Fest 2024.

«Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует», - сказал он.

По словам исполнителя, чтобы человеку не терять веру в себя, ему нужен фанатизм. Дронов отметил, что в душе всегда должно говорить: «Нет, все равно иди».

«Поэтому, работайте, братья», - посоветовал певец.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России. Дронов рассказал об этом в посте, который подписал «Служу России!».

В июле певца Shaman провел сольный мини-концерт рядом с посольством США в Москве. На нем он представил новый клип и песню «Душа нараспашку». Любимого артиста пришли поддержать многочисленные фанаты.

Песни Россия Shaman
02 августа 2024, 23:37
Умер актер из сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов
Freepik
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Заслуженный артист России Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Гоголя.

«На протяжении более 60 лет он был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», - отметили в сообщении.

Причину смерти Гилинова его коллеги не назвали. Информации о дате прощания и похорон с артистом не было.

Вячеслав Гилинов начал сниматься в кино с конца 1960-х годов, причем изначально это были фильмы-спектакли. Примерно 25 лет назад зрители увидели артиста в крупных сериальных проектах. В Театре Гоголя он служил с 1961 года.

В «Остановке по требованию» Вячеслав Гилинов играл профессора. Также он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Детективы» и «Кухня», где ему досталась роль Максима Ильича Лаврова - дедушки главного героя.

Сериалы Кино Театры Актеры
02 августа 2024, 23:22
Бен Аффлек взял ипотеку, чтобы быстрее съехать от Лопес
РИА «Новости»
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Голливудский актер Бен Аффлек купил новый дом в день рождения своей супруги Дженнифер Лопес. Это произошло на фоне слухов о готовящемся разводе, сообщил журнал People.

По данным издания, Аффлек стал владельцем нового дома в Лос-Анджелесе стоимостью 20,5 миллиона долларов. Недвижимость он приобрел в ипотеку, которую взял на 30 лет. В этот же день Лопес завершила продажу своей квартиры в Нью-Йорке. Эти сделки произошли в период, когда все СМИ активно пишут о возможном разводе пары.

Лопес праздновала свой день рождения в Нью-Йорке в стиле сериала «Бриджертоны», а Аффлек находился в Калифорнии. Большую часть лета актер провел в Лос-Анджелесе на съемках фильма «Расплата-2».

Источники из окружения пары ранее рассказали, что актер Бен Аффлек не смог смириться с тем, что его жена постоянно делала из всего драму, что и стало причиной развода. Голливудская пара связали себя узами брака два года назад.

Нью-Йорк Фильмы Брак Актеры Дженнифер Лопес

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