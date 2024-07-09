Выставки кошек вместо концертов. Группу «Кис-кис» проверит Генпрокуратура

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«Как оказалось, группа Кис-Кис, которая выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под „выставку кошек“», - написала Мизулина.

Она уточнила, что коллектив уже запланировал провести мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

«Обратимся в Генеральную прокуратуру. Что только не придумают, чтобы продолжать зарабатывать в России», - добавила Мизулина.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Slimus после жалоб общественников. Мизулина требовала проверить творчество музыканта на пропаганду наркотиков и назвала его русофобом.