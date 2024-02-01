Тайская сторона, обратила внимание дипломат, уведомила «Би-2» о нарушении. Более того, подобные претензии в королевстве достаточно распространены, пояснила Захарова, поскольку гастрольная деятельность там достаточно активная.

«[В итоге] их препроводили туда, где они оказались. Только из-за того, что они сами нарушили закон», - сказала официальный представитель МИД России.

Дипломат с сожалением заметила, что историю с «Би-2» извратили. Министерство иностранных дел в ближайшее время выпустит опровержение на этот счет.

«История многими, к сожалению, была извращена. Кто-то это делал сознательно. <…> Зашкаливающее количество материалов в соцсетях, на сайтах и в западных СМИ на этот счет относительно музыкантов», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД согласилась, что в Таиланде группа действительно попала в неприятную ситуацию. Однако причиной этого стало только одно - нарушение коллективом местного миграционного законодательства.

Захарова заострила внимание на том, что министерство со своей стороны выполнила свои обязательства и предоставило группе возможность встретиться с российским консулом. «Би-2» от этого отказались.

«Возможно, чтобы не показаться незаконопослушными, не запомниться местной аудитории или какой-то другой нарушившим закон, кто-то решил эту историю обернуть в такую сторону (заговорить о принудительной депортации - прим. ред.)», - допустила она.

Официальный представитель МИД России посоветовала СМИ внимательнее относиться к поступившим от властей Таиланда данным, поскольку они четко сформулировали связанные с нарушением миграционного законодательства обвинения.

После концерта на Пхукете 24 января тайская миграционная служба обвинила «Би-2» в нарушении законодательства королевства. Музыкантов задержали, оштрафовали, а позже выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль.

Фронтмен группы Егор Бортник* признал вину в нарушении законов Таиланда, но наказание назвал несоизмеримым.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.